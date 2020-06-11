Михаила Ефремова настигло проклятье "Таежного романа"

Смертельная авария, которую устроил Михаил Ефремов, случилась через два дня после того, как по телевизору снова показали фильм "Граница. Таежный роман". В честь юбилея многосерийного фильма, которому исполнилось 20 лет, 6 июня зрители увидели все восемь серий в один день. Мало кто задумывается о том, что, на самом деле, этот сериал поломал судьбы всех, кто там играл.

Фильм Александра Митты удостоен Государственной премии России и специального приза Президентского совета фестиваля "Кинотавр". В сериале "Граница. Таежный роман" сыграла выдающаяся плеяда актеров. Жизнь многих из них обернулась если не трагедией, то настоящей драмой.

Марат Башаров. Сыграл лейтенанта Ивана Столбова

Имя актера Марата Башарова последние годы на слуху не за его актерский талант, который, у него, безусловно есть. Со своей первой супругой Елизаветой Круцко он расстался из-за измен. Два других брака артиста рухнули из-за рукоприкладства актера. Второй жене - Екатерине Архаровой, племяннице Эммануила Виторгана, он сломал нос. А через несколько лет проделал подобное и с Елизаветой Шевырковой. Третья жена актера по сей день льет горькие слезы, когда вспоминает пережитый ужас. Пьяный муж бил ее, даже когда она носила под сердцем их общего сына Марселя. Под воздействием алкоголя, по словам женщины, Марат становился совершенно другим человеком. "Я люблю выпивать. Это мой большой грех. Мне это нравится. Моя вера против, но я ничего не могу с собой поделать", - признавался он ведущему Борису Корчевникову.

Андрей Панин. Сыграл майора Вячеслава Ворона, сотрудника особого отдела

Андрей Панин умер при загадочных обстоятельствах 6 марта 2013 года. Следователи установили, что незадолго до смерти актер употреблял алкоголь. В крови артиста было найдено 1,8 промилле алкоголя - это 300 граммов водки. "Вероятнее всего, он умер, ударившись головой о крышку унитаза", - поясняли следователи. Друг актера Борис Полунин, впрочем, говорил: "Возможно, Андрея избили не в квартире, а на улице". Погибшего обнаружили в брюках и пуховике. "Кровь была во всех комнатах. Андрея нашли на кухне. Балкон был закрыт и подперт кухонным столом и стульями", - делился друг.

Алексей Панин. Рядовой Николай Жигулин

Проклятье настигло и этого актера. Он то и дело фигурирует в скандалах. То он никак не мог поделить дочь Нюсю с бывшей женой Юлией Юдинцевой. То делал громкие заявления об эмиграции из России, обзывая россиян "злобными уродцами". То вдруг пытался свести счеты с жизнью прямо на гастролях из-за того, что от него ушла еще одна жена Людмила Григорьева. Бригада "скорой", выехавшая по вызову в гостиницу, где остановилась московская знаменитость, еле откачала актера. А в Приамурье он бегал голым по гостинице и громил местные кафе, признавался в сексе с мужчиной. А один из последних эпизодов - звезду изгнали с похорон Михаила Кокшенова. Алексей назвал усопшего самым бездарным режиссером и "деревянным" актером. Панин учинил целое представление - ругался матом прямо у гроба Михаила Михайловича.

Михаил Ефремов. Старший лейтенант Алексей Жгут

8 июня у дома № 3 на Смоленской площади Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания актер согласился с предъявленным обвинением. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура. Ефремову грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Как заявили в прокуратуре, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Полиция установила факт сбыта наркотиков артисту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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