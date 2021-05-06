Глава МИД Украины снисходительно одобрил встречу Путина и Байдена

Комментируя возможную июньскую встречу президентов двух сверхдержав, скромный украинский чиновник-дипломат Дмитрий Кулеба идеально отыграл сцену из «Трех мушкетеров»: «Галантерейщик и Кардинал - это сила!» Фото: REUTERS

Комментируя возможную июньскую встречу президентов двух сверхдержав, скромный украинский чиновник-дипломат Дмитрий Кулеба идеально отыграл сцену из «Трех мушкетеров»: «Галантерейщик и Кардинал - это сила!». В интервью американскому телеканалу, глава украинского МИД смог и успокоить встревоженных сограждан и сразу занять место над дипломатической схваткой:

- Я понимаю тех, кто обеспокоен (встречей Путина и Байдена – прим.корр.) из-за отсутствия информации, теорий заговора, врожденного страха предательства. Но я смотрю на это с другой точки зрения - профессиональной дипломатической. Я не вижу чего-либо, что идет вразрез с интересами Украины, по крайней мере на данном этапе, - сообщил Кулеба всему миру.

Единственное, о чем забыл сказать «профессиональный дипломат», самое, пожалуй, важное – его на этой встрече не будет. И никто не гарантирует, что тема Украины там вообще будет обсуждаться хоть в каком-то виде. А если и будет обсуждаться, то с глазу на глаз, за закрытыми дверями. Но этот неприятный факт выяснится лишь через пару месяцев, а пока Дмитрий Кулеба, надувшись от важности, рассуждает о том, что встреча Путина и Байдена "позволила выиграть время" и "Путин не будет нарушать правила, пока планируется встреча для обсуждения правил". Непонятно, о каких правилах идет речь? Еще в 2014 и в 2015 годах, Украина, как вменяемое государство, подписалась под «Минскими соглашениями», умудрившись за семь лет не выполнить ни одного пункта, но зато много раз пыталась эти соглашения изменить в своих интересах.

Есть мнение, что Дмитрий Кулеба напрасно радуется этой встрече. С чего он взял, что там будут, условно говоря «ругать Путина за то, что он обижает Украину»? Если, Путин и Байден действительно возьмутся обсуждать выполнение Украиной «Минска», то только в таком ключе: как заставить Украину исполнить взятые на себя международные обязательства? И Украине, придется начинать прямо с первого пункта «Минска»: «Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года», а к пункту № 11 – «проведение конституционной реформы и децентрализации», скорее всего, и сама Украина закончится. И глава МИД будет у нее другой, но эгоцентричная украинская дипломатия славна тем, что дальше, чем на один шаг, свои действия не просчитывает. Выступления Дмитрия Кулебы – отличный пример.

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