Путин поручил проанализировать закон об НКО и СМИ-иноагентах и ужесточить наказание за пытки

Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека дал ряд поручений ответственным ведомствам Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин по итогам того самого заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором очень резонансно выступил кинорежиссер Александр Сокуров, дал ряд поручений ответственным ведомствам. Хватило, что называется, всем. Из самого важного, на наш взгляд, что относится не к экономике, природоохранным зонам и т.д., пожалуй, можно отметить несколько моментов.

Так, например, Путин поручил рассмотреть вопрос о предоставлении возможности гражданам России из числа жителей ЛДНР подавать заявления на получение социальных выплат и льгот с помощью единого портала "Госуслуги". И без указания регистрации по месту жительства на территории РФ. Последнее вполне естественно, поскольку эти граждане проживают на территории, официально признаваемой частью Украины. Доклад по решению этого вопроса должен быть представлен Правительством РФ до 1 мая нынешнего года.

Преимущественно, этой же категории граждан касается и другое поручение главы государства правительству и Администрации президента – проанализировать и предоставить предложения об обеспечении активного избирательного права в части, касающейся применяемых способов голосования.

Президент также поручил "проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека законодательство Российской Федерации о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций, и практику его применения".

СМИ и физлица, отнесенные к иностранным агентам, вместе с этими НКО и Западом провели целую кампанию об ущемлении их прав. И Путин своим поручением показывает, что их претензии были услышаны. И если в том есть действительно смысл, то законодательство в этой области будет скорректировано. Но не факт, что это обязательно произойдет, поскольку в поручении четко сказано: "При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации". Будет ли в том необходимость, должно стать ясно также до 1 мая. Отдельное поручение практически аналогичного характера дано и в отношении СМИ-иноагентов, но тут поручено привлечь еще и "Союз журналистов России".

Минпросвещения поручено "в целях увековечения памяти жертв среди мирного населения в годы Второй мировой войны предусмотреть в примерном календарном плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами и их пособниками". Среди этих дат должно быть и 27 января не только Международный день памяти жертв Холокоста, но и день освобождения Красной Армией концлагеря Освенцим.

Еще одно поручение, которое заслуживает отдельного внимания, касается противодействия пыткам в России. Из текста поручения явствует, что ответственность за применение пыток будет усилена, а наказание ужесточено: "Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 г.) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки". Разработать проект этого закона необходимо до 1 июля нынешнего года.

Кроме того, Верховному суду России поручено обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны, и подготовить для судебных органов страны соответствующие разъяснения. Вопрос тоже действительно назревший.