Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 июня 2022 года: справка о психическом расстройстве для Зеленского и суд над пленными украинскими военными

Не прекращаются обстрелы Донецка с украинской стороны. Фото: REUTERS

ВСУ пытаются уничтожить Донецк

При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины уничтожена шахта имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка. По данным представителей Народной милиции Донецкой народной республики украинские военные «били из минометов, градов и ураганов». Обстрелы продолжались все выходные. Было ранено не менее 20 человек, 5 человек погибли, пострадали три школы и детсад. Кроме Донецка вновь пострадала Горловка. Крыса, загнанная в угол — страшный зверь.

Мадрид стремится помочь Киеву

Газета El Pais написала, что Испания направит Украине тяжелое вооружение, в том числе танки и зенитные ракеты. До сих пор Мадрид передавал киевским властям боеприпасы, средства индивидуальной защиты, гранатометы и пулеметы. Теперь же речь зашла о поставках незалежной танков Leopard и батареи ЗРК. Испания также предложила обучить украинских офицеров ласковому обращению с танками. Инструктировать могли бы на территории Латвии, где размещен гарнизон из 500 испанских военспецов. Накануне этой публикации посол Украины в Испании Сергей Погорельцев небрежно поблагодарил испанский кабмин за отправку 200 тонн военной помощи, но заявил, что этого мало. Дипломат потребовал направить Киеву гаубицы, минометы и танки. Явно идет по пути своего коллеги в Германии.

Украинский посол в Германии достал всех

В ФРГ претензии посла Украины Андрея Мельника по поводу поставок немецкого вооружения Киеву надоели всем. Он заявил, что отказ властей Германии поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder – это «позор, который войдет в историю». В соцсетях поднялась буря. Немцы потребовали немедленной отставки хама.

«Вы позорите дипломатию и разрушаете немецко-украинские отношения! Покиньте страну, которую вы так презираете!» – этот отзыв отражает общий пафос большинства откликов.

«Вы разбойник, а не дипломат. Представляете интересы страны, которой Германия помогает миллиардами, а сами оскорбляете наше правительство», – одна из самых мягких характеристик, данных Мельнику. Ранее он разметил в Twitter коллаж улитки с патроном, приклеенным к ее «домику». И с редким остроумием написал: «Немецкое оружие для Украины уже в пути». Ну а канцлера страны, где он исполняет дипломатический долг, данный господин оскорблял уже как минимум дважды. Бог любит троицу?

Проблемы Зеленского видят и в Будапеште

Ласло Кевер, глава парламента Венгрии предположил (и не он первый) наличие у шестого президента незалежной серьезных психических проблем. Заочный диагноз был оглашен в интервью HirTV. По словам Кевера, действия Зеленского на посту главы государства, вошедшего в военное противостояние с Россией, выглядят странно. Кевер заявил, что украинский лидер в своих обращениях выступает с позиции требований и угроз к тем, от кого ожидает поддержки. По его словам, президенту стоит сменить свою риторику, чтобы не лишиться помощи союзников. И тут же официальный представитель МИД Украины Олег Николенко предложил самому спикеру парламента Венгрии предъявить справку о психическом здоровье. От этого будет зависеть оценка киевским режимом высказывания председателя высшего законодательного органа Венгрии в адрес Зеленского. Гнев их будет страшен - если без справки.

Имущество спецслужбистов национализируют

Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской администрации, заявил, что в Херсонской области имущество, которое принадлежало сотрудникам СБУ и судьям, выносившим политически мотивированные решения, может быть конфисковано . Но лишь в том случае, если собственность у них появилась в результате преступных действий в отношении граждан Украины. Стремоусов сообщил, что изъятое имущество пойдет в пользу многодетных семей и малообеспеченным людям. СБУшникам их херсонская недвижимость уже вряд ли когда пригодится, а простому человеку - радость.

Наемников начинают судить

Материалы дела по трем наемникам, воевавшим на Донбассе, сотрудники Генпрокуратуры ДНР передали в суд республики. Речь о двух подданных Британии и одного гражданина Марокко. Как заявила официальный представитель Генпрокуратуры Виталия Чернявская, это Шон Пиннер, Эндрю Хилл и Саадун Брагим. Следствием установлено, что обвиняемые «за материальное вознаграждение участвовали в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР». Иностранцам предъявлены обвинения в совершении на территории республики преступлений по трем статьям. И сесть они могут всерьез и надолго. А думали, что едут на сафари?

Эрдоган видит панику в Европе из-за Украины

Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Турции, заявил, что из-за спецоперации России на Украине и в Донбассе в Старом Свете началась паника. Эрдоган противопоставил Европу своей стране. И сообщил, что его республика уже долгие годы успешно справляется с последствиями войны в Сирии и с волнами беженцев. Вот что он сказал: «В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе». Так это еще не все украинцы подъехали в Евросоюз — то ли еще будет!

Когда футбол вернется на Украину

Андрей Павелко, руководитель Украинской ассоциации футбола, заявил, что турниры по этому виду спорта в незалежной должны возобновиться уже в августе. По его словам, такое ответственное решение было принято совместно с президентом Украины. Павелко сообщил: «Футбольные соревнования будут проходить на всех уровнях. Это премьер-лига, первый и второй профессиональные дивизионы, а также женский чемпионат». Ранее все игры были остановлены 24 февраля. Ну теперь то, раз Зеленский сказал — то футболу точно быть. Где-то в Карпатах.

Запорожские казаки смотрят на восток

Сергей Юрченко, запорожский атаман, заявил, что казаки Запорожской области ведут переговоры по вступлению в состав Всероссийского казачьего общества. Так и заявил: «Ведем переговоры с атаманом Всероссийского казачьего общества Николаем Долудой, консультируемся с депутатом Госдумы России Виктором Водолацким. Будем проводить Казачий Большой круг. Мы всегда принимали участие в казачьих мероприятиях на Дону, на Кубани. И сейчас стремимся к тому, чтобы быть большой крепкой дружной семьей казаков России». То есть турецкому султану запорожские казаки писем больше писать не будут?

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