Военная спецоперация на Украине 21 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля 2022 года.

Сотрудники Росгвардии задержали пособников Вооруженных сил Украины в Харьковской и Запорожской областях. Дома у задержанных изъяли гранаты, охотничьи ружья, патроны и боеприпасы для гранатометов.

Военно-морской флот России нанес удар по пункту временной дислокации украинской 35-й бригады морской пехоты в Одесской области. В нем велась подготовка резервистов для Вооруженных сил Украины. Удар по пункту временной дислокации нанесен высокоточным оружием большой дальности.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что иностранные наемники стягиваются к Соледару и Артемовску, чтобы обучать солдат ВСУ. По его словам, в этих населенных пунктах стали замечать большое количество англоязычных людей.

Глава Белгородской области сообщил, что один человек погиб из-за обстрела со стороны Украины сел Журавлевка и Нехотеевка.

В администрации Запорожской области заявили, что в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины были ранены 11 сотрудников Запорожской Атомной электростанции (АЭС), четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Среди учебных материалов сержанта морской пехоты ВСУ найдено пособие украинских националистов «Хитрости ведения боя в городе», которое учит отвечать на насилие еще большим насилием.

Боевые действия на Украине в настоящее время находятся на решающей стадии, и Запад продолжит предоставлять Киеву военную поддержку, заявил глава минобороны США Ллойд Остин.

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского - Елена - при выступлении в американском конгрессе призвала Соединенные Штаты помочь Украине средствами противовоздушной обороны.

США с союзниками обязались предоставить Украине свыше 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из них переданы уже 12, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в среду, 20 июля, заявил, что украинские военные практически полностью покинули Северск.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

20 июля:

23:55 Торговая организация Южной Америки МЕРКОСУР отказалась вести диалог с Зеленским

23:11 ЕС выделил еще 500 млн евро на закупки оружия Украине, сообщил Боррель

22:20 Экспорт зерна с территории Украины будет проходить через три порта - "Одесса", "Южный" и "Черноморск", об этом сообщил член украинской делегации на переговорах по «зерновому вопросу» Рустем Умеров

21:43 В Минобороны России сообщили, что 18 июля ВСУ совершили атаку при помощи двух дронов-камикадзе