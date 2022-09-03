Кто пришел проститься с Михаилом Горбачевым в Колонный зал Дома союзов

Михаила Горбачева успели проводить в последний путь многие знаменитые личности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева успели проводить в последний путь многие знаменитые личности, причем не только российские, но и зарубежные.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS

Например, из Венгрии прибыл премьер-министр страны Виктор Орбан. Причем, видимо, посещение церемонии прощания – его единственная цель визита. По крайней мере, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что никаких встреч с чиновниками Орбан не запрашивал.

Из Соединенных Штатов прилетела бывшая советница 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси. Она призналась, что считала Михаила Горбачева своим другом.

Певица Алла Пугачева. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Из продолжительного отпуска в Европе успела вернуться певица Алла Пугачева. Конечно, ее прибытие в Москву произошло еще до несколько дней до смерти Михаила Горбачева и никак с ней не связано, но 3 сентября Пугачева облачилась в траурный наряд и пришла попрощаться с советским политиком.

Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев Фото: REUTERS

Прибыл в Колонный зал и заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он возложил цветы и принес соболезнования родственникам.

Основатель и лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский Фото: REUTERS

Основатель и лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский не только попрощался с Михаилом Горбачевым, но и успел сказать о нем журналистам несколько добрых слов. В частности, Явлинский выделил абсолютную честность первого и последнего президента СССР.

Также на церемонии были замечены директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр, посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.

Президент России Владимир Путин Фото: EAST NEWS

Кстати, президент России Владимир Путин успел возложить цветы к гробу, возможно, раньше всех. Российский лидер не присутствовал на церемонии прощания из-за напряженного графика, но попрощался с покойным экс-президентом СССР еще в ЦКБ, перед своей поездкой в Калининград.