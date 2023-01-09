Что случилось с Никитой Михалковым: свежие новости о состоянии здоровья режиссера на 9 января 2023 года

Никита Михалков Фото: Иван ВИСЛОВ

Никита Михалков находится в реанимации. О состоянии именитого режиссера на 9 января 2023 года поступают довольно противоречивые новости. За тяжелобольного мэтра молятся россияне и патриарх Всея Руси, а лечат звезду врачи, спасшие певицу МакSим.

Свежие новости о состоянии здоровья Никиты Михалкова на 9 января 2023 года

Никита Михалков вот уже четвертый день лежит в больнице. Точный диагноз Никиты Сергеевича официально не называют. Потому вокруг болезни артиста ходит множество слухов.

Ранее пресс-секретарь мэтра уточнила, что режиссер слег с гриппом. А его племянник Егор Кончаловский заверил KP.RU: "Я не знаю о состоянии здоровья Никиты Сергеевича и не в курсе, какой у него диагноз".

В свою очередь, друг детства режиссера Александр Адабашьян сообщил нашему изданию, что Михалкову пока не поставили точный диагноз, однако коронавирус у него не выявлен. Еще один близкий друг режиссера актер Евгений Стеблов признался "КП", что ничего не знает о состоянии режиссера.

Меж тем Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молился о здоровье Михалкова на литургии в канун Рождества и передал режиссеру просфору. Никита Сергеевич передал слова благодарности главе Русской православной церкви в телефонном разговоре с Владимиром Легойдой.

Никиту Михалкова лечат врачи, спасшие певицу MaкSим

Напомним, ранее сообщалось, что Михалкова с температурой, кашлем и одышкой увезли на "скорой" в московскую клиническую больницу №67, а вскоре перевели в реанимацию столичной больницы №52.

Медучреждение славится опытными врачами и новейшим оборудованием. Несколько лет назад здесь вытаскивали с того света певицу MaкSим, которая попала к специалистам с запущенной пневмонией. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" около месяца была в коме.