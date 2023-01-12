Последние новости о ситуации вокруг Украины на 12 января 2023 года: Раскрыты реальные потери ВСУ в Соледаре и главный страх украинских пилотов

ВСУ потеряли в боях за Соледар около 25 тысяч человек Фото: REUTERS

Спецоперацией будет руководить Герасимов

Решением министра обороны Сергея Шойгу командующим объединенной группировкой войск СВО назначен начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями стали главком ВКС Сергей Суровикин (который руководил группировкой последние три месяца), главком сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким. Такие назначения, как сообщают в Минобороны, связаны с расширением задач специальной военной операции. Расширением и углублением.

Каковы реальные потери ВСУ в Соледаре

Родион Мирошник, экс-посол ЛНР в Москве, сообщил, что ВСУ потеряли в боях за Соледар около 25 тысяч человек. Мирошник заявил: «Украина заплатила за «политическую целесообразность» сохранения Соледара несоизмеримую с реальностью цену. За удержание города с некогда десятитысячным населением они положили в два с половиной раза большее число военных». Потери под Соледаром, полагает Мирошник «отразятся на дальнейшей боеспособности ВСУ». Вечером 11 января известный предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден российскими военными.

Чего боятся пилоты украинских ВВС

Американское издание The Drive сообщает, что пилоты украинских ВВС панически боятся российской ракеты Р-37M. Летчики незалежной признались американским журналистам, что такая ракета класса «воздух-воздух» угрожает украинским МиГам и Сушкам даже при стрельбе из российского воздушного пространства. Один из пилотов отметил, что для того, чтобы уклониться от Р-37М, надо непрерывно маневрировать. И тут уже речи о выполнении боевого задания просто не идет. The Drive приводит слова летчика ВВС: «Если вы не знаете о запуске этой ракеты, вы уже покойник». Стоит напомнить, что Р-37М имеет радиус действия более 300 километров и применяется и с истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, и с истребителя Су-35С. Когда летят драконы, воробьи прячутся.

В США назвали противником не только Москву и Пекин, но и … Киев

Джеймс Комер, конгрессмен от Кентукки, назвал противниками Соединенных Штатов, вместе с Россией и Китаем, также и Украину. Комер берет в расчет подозрения о связях семьи президента США с представителями киевского режима. Конгрессмен, говоря о «противниках из Пекина, Москвы и Киева», полагает: «Плохие решения, принимаемые Байденом, пагубно влияют на каждого американца, и вы спрашиваете, не скомпрометирован ли этот президент?». Комер подозревает, что поставки вооружений киевскому режиму со стороны США не прозрачны. И это вредит, в том числе, самой Америке. Да, не все то полезно, что в рот полезло.

Киев наклепает мин в Европе

«Укроборонпром» запустил серийное производство мин калибром 82 мм в одной из стран северо-атлантического альянса ( и все догадываются, в какой). По данным украинских оборонщиков, усовершенствованная ими мина в разы лучше нынешней. Количество осколков у нее в 2 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Также украинский ОПК наладил производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм. Работайте, хлопцы, солнце еще высоко.

В Японии увидели подоплеку украинского конфликта

Хироси Охара, аналитик издания Shukan Gendai полагает, что украинский конфликт стал битвой «для удовлетворения американских амбиций». А исход ее будет похож на итоги вьетнамской войны. По мнению японского обозревателя, разница между двумя конфликтами в том, что ранее во вьетнамскую войну вмешались США, а СССР, Китай, и другие страны «оказывали закулисную поддержку, чтобы избежать ядерной войны». Сейчас же Россия вмешалась напрямую, поэтому Штаты и Европа оказывают косвенную помощь. Японский эксперт полагает, что Россия сражается не с Украиной, а с НАТО и Соединенными Штатами стоящими за ней. Охара подчеркнул, что сейчас США слабее, чем во времена Вьетнама. Что не может не радовать.

Во Львове встретились три ненавистника России

Премьер Польши Анджей Дуда, президенты Литвы Гитанас Науседа и Украины Владимир Зеленский сошлись во Львове, чтобы подарить Киеву очередную порцию несбыточных надежд. Польский телеканал Polsat сообщил: «Лидеры трех стран обсуждали поддержку Киева, в частности, военную. Польша стала первым государством, которое оказало Украине масштабную помощь». Обсуждались поставки тяжелых вооружений, в первую очередь, танков Леопард, а также тема безопасности северо-западной части незалежной. Ну, с такой поддержкой, конечно, Зеленскому никто не страшен — вот только Львова ему не жалко?

Сколько лекарств отправили в новые регионы России

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ, сообщил, что лекарственные препараты на 7,5 млрд рублей были поставлены для пациентов в новых регионах России. В том числе для лечения ВИЧ и туберкулеза. По словам Мурашко свыше 450 медицинских специалистов работают на профилактических осмотрах детей на новых территориях. Осмотрено более 110 тысяч детей. По результатам профилактических осмотров детей на новых территориях более половины диагнозов - впервые установленные. Почти 3 800 ребят направлены на плановое лечение в стационары, проведено более 1,5 тысяч хирургических вмешательств.

Турки выступают за гуманитарный коридор для раненных

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненных в конфликте на Украине. Говоря о заявлении омбудсмена Турции Шерефа Малкоча о том, что нужно открыть коридор для раненых, Эрдоган подчеркнул, что государство приветствует этот подход. Малкоч ранее заявил, что Турция хотела бы выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной по еще одному вопросу и добиться открытия гуманитарного коридора между двумя странами для помощи пострадавшим от военных действий на Украине детям. Он назвал его «коридором воссоединения». Ну, вы бы еще корабли и беспилотники для Киева не строили — и раненых стало бы меньше.

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