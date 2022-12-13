Оскандалившаяся на свадьбе Анна Седокова еле живая очнулась в Париже

Позже Седокова вышла на связь. Она сообщила, что еле живая и не помнит, как оказалась в Париже Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оксана Самойлова и рэпер Джиган в честь 10-летия совместной жизни закатили грандиозную свадебную вечеринку. Супруги собрали в одном из ресторанов Москвы звезд отечественного шоу-бизнеса. Торжество транслировалось в прямом эфире. В итоге все желающие смогли увидеть вакханалию, которую учинила Анна Седокова.

Анна Седокова появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и рэпера Джигана в развратном наряде и оскандалилась. Замужняя певица возмутила своим поведением на торжестве.

39-летняя многодетная мать пришла на праздник без молодого супруга Яниса Тиммы, поскольку в настоящее время он находится в США. Артистка надела вызывающее латексное платье розового цвета.

Фото: соцсети

Вела себя на вечеринке Анна под стать наряду и в итоге оскандалилась, когда вышла на сцену вместе с женихом. Артистка согласилась исполнить хит "Холодное сердце", который они с Джиганом выпустили в далеком 2010 году,. Она поведала свою историю знакомства с рэпером.

И тут случился конфуз. "Я 10 лет думала, песня «Холодное сердце» посвящена Оксане, а она не ей посвящена", - произнесла певица, поворачиваясь к Джигану.

В ответ он явно смутился и, растерявшись, поспешил заверить: «Оксане-Оксане! Куплеты, слова «ты та, от которой мне нужны дети» посвящены жене".

Оксана в этот момент стояла как оплеванная, а экс-солистка "ВИА Гры" отправилась танцевать. Компанию ей составлял брат Тимати, не отходивший от сексуальной красотки весь вечер. Все желающие смогли наблюдать их развратные танцы и флирт до поздней ночи. Артем Юнусов охотно щупал розовый латекс певицы. Она выпячивала попу и трогала свою грудь.

Фото: Соцсети

Все это, вероятно, видел и муж вокалистки Янис. После выходки жены он написал полный боли пост. Он также спрятал в посте пасхалку в виде разбитого сердечка. Баскетболист сообщил: "Со всем ... можно справиться в жизни, все проблемы решаются. Для этого просто нужно иметь силу воли. И, конечно же, если вы действительно хотите их решить".

Позже Седокова вышла на связь. Она сообщила, что еле живая и не помнит, как оказалась в Париже. Видимо, в столицу Франции Анна улетела прямо со свадьбы.