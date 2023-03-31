Военная спецоперация на Украине 31 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 марта 2023 года.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о новой тактике украинских силовиков. На луганском направлении они провоцируют российских военнослужащих, по-видимому, рассчитывая на то, что те будут вхолостую тратить боеприпасы.

Денис Пушилин сообщил о близости фактического окружения Артемовска. Врио главы ДНР отметил, что об этом можно будет говорить совсем скоро.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 30 марта 2023. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в регионах страны почти одновременно.

Российские войска уничтожили более 340 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении. Украинские подразделения потеряли также два танка, шесть бронированных машин, установку РСЗО «Ураган» и гаубицы.

Российские системы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету «Гром-2». Также уничтожены три РСЗО HIMARS американского производства.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов и хранилища топлива ВСУ. ВС РФ за прошедшие сутки нанесли удар по противнику в 107 районах.

Вооруженные силы Украины стягивают к линии соприкосновения в Запорожской области бронетехнику и артиллерийское вооружение западного производства, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Украинская армия активизировала разведку в районе города Кременная в Донбассе. Об активизации действий ВСУ рассказал военнослужащий 20-й армии Западного военного округа.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы контролируют 70% Артемовска. По его мнению, полное освобождение города не растянется надолго.