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Политика9 апреля 2023 21:01

Военная спецоперация на Украине 10 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 апреля 2023 года
Мария ПАВЛОВА
С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 апреля 2023 года.

Десантник Вооруженных сил (ВС) России с позывным Ястреб заявил, что украинские военные подготовлены хорошо, однако натиска штурмовых групп российских войск выдержать не могут, поэтом часть сдаются в плен или бросают позиции.

По указанию замминистра обороны РФ Юнус-бека Евкурова для борьбы с западными танками, поставленными на Украину, в российских войсках созданы специальные противотанковые группы.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором показаны действия расчетов перспективной радиолокационной станции (РЛС) «Ниобий» в ходе проведения специальной военной операции.

Российские войска уничтожили хранилище с 70 тысячами тонн топлива для обеспечения ВСУ. Уничтожены также склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Российские войска поразили командный пункт группировки ВСУ «Харьков». ВС России также уничтожили склады вооружения и боеприпасов в Запорожской области и ДНР.

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Пологи в Запорожской области. В результате ударов пострадал один человек.

Вооруженные силы Украины собрали для контрнаступления около 200 тысяч человек, вероятно, численность украинской группировки может быть выше, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости