Военная спецоперация на Украине 10 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 апреля 2023 года.

Десантник Вооруженных сил (ВС) России с позывным Ястреб заявил, что украинские военные подготовлены хорошо, однако натиска штурмовых групп российских войск выдержать не могут, поэтом часть сдаются в плен или бросают позиции.

По указанию замминистра обороны РФ Юнус-бека Евкурова для борьбы с западными танками, поставленными на Украину, в российских войсках созданы специальные противотанковые группы.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором показаны действия расчетов перспективной радиолокационной станции (РЛС) «Ниобий» в ходе проведения специальной военной операции.

Российские войска уничтожили хранилище с 70 тысячами тонн топлива для обеспечения ВСУ. Уничтожены также склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Российские войска поразили командный пункт группировки ВСУ «Харьков». ВС России также уничтожили склады вооружения и боеприпасов в Запорожской области и ДНР.

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Пологи в Запорожской области. В результате ударов пострадал один человек.

Вооруженные силы Украины собрали для контрнаступления около 200 тысяч человек, вероятно, численность украинской группировки может быть выше, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.