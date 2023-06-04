Как живут молодые вдовы из звездных семей: Гурцкая разбита горем, Бодрова посвятила жизнь детям, Градская борется за наследство

Диану Гурцкая после смерти мужа петра Кучеренко поддерживает большая семья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вдовы из звездных семей стараются не выставлять личную жизнь напоказ. После того, как женщины пережили трагедию – похоронили мужей, они стали вести более скрытую от посторонних глаз жизнь чем прежде. Сайт KP.RU рассказывает, как живут женщины, которые стали молодыми вдовами.

Диана Гурцкая

(муж Петр Кучеренко, умер в мае 2023 года)

44-летняя певица Диана Гурцкая прожила 18 лет замужем как за каменной стеной. Муж народной артистки на здоровье не жаловался. Заместитель министра науки и образования, профессор и завкафедрой РУДН 46-летний Петр Кучеренко умер скоропостижно в самолете, возвращаясь из командировки на Кубу. На похоронах Кучеренко обсуждали, что на здоровье он не жаловался: «Говорят, что неожиданно стало плохо, внезапная смерть из-за тромба...» Самолет экстренно посадили, но поднявшиеся на борт врачи, не спасли мужчину – уже было поздно. Семья не озвучила официальную причину смерти: Диана разбита горем и пока не отвечает на звонки даже знакомых.

На похоронах Петра родственница семьи Светлана рассказывала, что Диану Гурцкая родные не оставляют одну: рядом с ней – и брат, и жена брата, и сестры. Главная поддержка для Дианы теперь – их с Петром 16-летний сын Константин Кучеренко, который также не отходит от мамы. Константин учится в музыкальном училище им. Гнесиных. Парень после смерти отца находит нужные слова и для мамы, и делится эмоциями в соцсетях: «Цените своих родных и прямо сейчас скажите им, что вы их любите. Цените каждый момент с ними, жизнь жестокая штука. Никто не знает что может произойти…»

Екатерина Белоцерковская

(муж Борис Грачевский, умер в январе 2021 года)

У 38-летней вдовы создателя детского киножурнала «Ералаш» Екатерины Белоцерковской после похорон супруга поседели все волосы на голове. Екатерина теперь красит волосы, чтобы это скрыть. 71-летний Борис Грачевский умер от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией. «Я была беременна, но не знала об этом. После похорон у меня случился выкидыш - там маленький был срок. Я узнала о нем, когда случился выкидыш…» - вдова плакала, когда узнала, что у нее от Бориса мог родиться второй ребенок.

«Я прожила 7 лет в счастье и любви. Наверное, если бы не сын, то и меня бы уже не было. Я обязана вырастить нашего общего ребенка», - говорит Белоцерковская. Сыну Грачевского и Белоцерковской сейчас 3 года – Филиппа воспитывает вдова Екатерина и ее мама, в прошлом воспитатель детского сада.

Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский прожили вместе семь лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Катя и сейчас тяжело переживает смерть мужа, часто плачет – но не на глазах сына. Белоцерковская не работает, говорит, что пока в декретной отпуске. Женщина изредка посещает светские мероприятия друзей Грачевского. Семья сообщала, что никаких денежных сбережений на счетах у Бориса Юрьевича не было: осталось несколько десятков тысяч рублей. Его наследство – загородный дом в Подмосковье и трехкомнатная квартира в центре Москве. Наследников пять человек: вдова и четверо детей от трех браков. Дети от первого брака Максим (49 лет) и Ксения (42) обеспечены собственным жильем. Второй экс-жене Анне и дочери Василиса (9 лет) художественный руководитель «Ералаша» подарил двухкомнатную квартиру у метро «Царицыно». Дом Грачевского, где он жил с женой и младшим сыном пока пустует. Катя с малышом оттуда съехала в московскую квартиру – там удобнее жить с ребенком. Недвижимость будут делить между наследниками – пока не спешат, надеются договориться.

Наследники Грачевского получили половину ООО «Ералаш», вторая половина компании принадлежит компаньону Бориса Юрьевича - Аркадию Григоряну. Свою половину наследники пока тоже не поделили: дети звезды от первого брака предлагали Белоцерковской отказаться от своей доли в бизнес-империи «Ералаш» в пользу Ксении (старшей дочери) – взамен пообещали не претендовать на недвижимость. Ксении – «Ералаш», а Белоцерковской и ее сыну, а также дочери от второй жены – дом и квартиру. Но отдать долю несовершеннолетнего сына вдове не разрешит опека, да и она не хочет: «Я хочу, чтобы «Ералаш» развивался…» Так что раздел наследства еще впереди.

Марина Градская

(муж Александр Градский, умер в ноябре 2021 года)

42-летняя Марина Градская (Коташенко до замужества) воспитывает сыновей Александра Градского: 8-летнего Сашу и 4-летнего Ивана. Помогает женщине ее мама. Музыкант, поэт, композитор Александр Градский умер в больнице, куда был госпитализирован с ишемическим инсультом. Было много пересудов о том, что Александра Борисовича госпитализировали из его московской квартиры, а жена с детьми находились в загородном доме. Но в этом не было ничего не обычного: Градскому из-за работы было удобнее жить в будни в столице, а на выходные он уезжал за город к семье.

Последние 18 лет жизни Александр Градский был счастлив с любимой женщиной Мариной Коташенко, которая родила ему двух сыновей. Брак пара зарегистрировала за месяц до смерти Александра Борисовича. Градский уже тогда плохо себя чувствовал и позаботился, чтобы Марина стала женой и официальной наследницей. Градский купил их сыновьям Ивану и Александру по квартире (площадь каждой 47 кв м) в элитных ЖК Москвы, а Марине подарил дом в элитном загородном поселке.

Жила женщина с детьми в особнячке Градского площадью более 1500 кв м – в Новоглаголево. У Коташенко 2 диплома – она окончила юридический техникум и актерский факультет ВГИКа. Марина не работает – занимается воспитанием детей. Говорят, что недавно ей пришлось обращаться за помощью к психологам, так как помимо стресса от потери мужа, женщина пережила дерзкое ограбление.

После смерти Градского вдова перевезла его сбережения – 100 миллионов рублей наличными из московской квартиры в загородный особняк. Марину ограбили: подстроили ДТП, угрожали расправой, после которого она привезла преступников в дом и отдала деньги. Поймали и осудили одного из участников ограбления, другие вместе с деньгами исчезли. Теперь «живых» денег у вдовы нет: но она с детьми получит часть недвижимости мужа.

Наследников 5 человек: вдова и два ее сына, а также 42-летний сын Даниил и 36-летняя дочерь Мария от третьего брака Градского (их он также обеспечил жильем при жизни). По слухам жилая и коммерческая недвижимость маэстро потянут на полмиллиарда рублей. Раздел имущества затянулся, так как третья жена Градского, подала иск в суд и тоже претендует на часть наследства. Ольга Семеновна прожила в браке с Градским 21 год, развелась с ним 21 год назад. Срок исковой давности давно прошел, но Ольга попытается доказать, что при разводе Александр Борисович лишил ее половины своего имущества. Судебный процесс назначен на июнь 2023 года. Кстати, первая жена Грачевского также претендовала на роль наследницы и долю в наследстве, но суд ей отказал.

После смерти Александра Градского его вдову Марину ограбили, а теперь у нее начались суды за наследство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения Бик

(муж Дмитрий Марьянов, умер 15 октября 2017 года)

36-летняя вдова актера Дмитрия Марьянова психолог Ксения Бик единственная из известных вдов, кто вышел замуж. Ксения живет с 40-летним радиоведущим Сергеем Соболевым. Пара поженилась в прошлом году, а жить вместе они стали через полтора года после смерти 47-летнего актера Дмитрия Марьянова. Марьянов лечился от алкогольной зависимости в реабилитационном центре, откуда его не довезли до больницы – оторвался тромб. Бик судилась с отцом и единственным сыном Марьянова (от предыдущего брака) за наследство. Женщина вышла замуж, когда суды завершились – процесс шел почти 4 года.

Марьянов и Бик прожили в браке два года, общих детей не было, у женщины есть дочь от другого мужчины. Три наследника делили: дачу в 70 км от Москвы, где жил отец актера Юрий Георгиевич; две квартиры в Москве – однушку и трешку. Пока шел процесс Бик жила в трешке, но по решению суда должна была съехать в однокомнатную квартиру, чем была недовольна: «Мы в 40-метровую однушку уходим втроем - с моим молодым человеком, с дочкой несовершеннолетней, с мини-пигом и зайчиком. И еще заберу цветы».

Актер Дмитрий Марьянов с женой психологом Ксенией Бик прожил два года, а суды за имущество шли три года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения Бик вышла замуж за радиоведущего Сергея Соболева Фото: Соцсети

Светлана Бодрова

Сергей Бодров с женой и детьми. Август 2002 года Фото: соцсети

(муж Сергей Бодров, пропал без вести в сентябре 2002 года)

52-летняя вдова Сергея Бодрова Светлана ведет непубличную жизнь. Актер и режиссер Сергей Бодров пропал на съемках фильма в Кармадонском ущелье, когда его дочери Ольге было 4 года, а сыну Саше 1 месяц. С тех пор его жена Светлана Бодрова не вышла замуж, и посвятила жизнь детям: говорит, что у них была настоящая любовь, которая случается раз в жизни.

Сейчас вдова Сергея Бодрова работает в команде Екатерины Стриженовой – они делают общественно-политическую программу на Первом канале «Самое время» (в составе проекта «Время покажет»). Светлана Бодрова непубличный человек, который о себе не рассказывает, соцсетей не едет. Недавно Екатерина Стриженова поздравляла Светлану Бодрову с днем рождения: «Я рада, что нас свела судьба в работе с замечательным человеком и режиссером, мы вместе делаем программу «Самое время». У Светланы за плечами огромный опыт работы в ВИДе в самых разных проектах. Мне очень импонирует ее требовательное отношение к делу и врожденная интеллигентность». Недавно Светлана стала бабушкой – их с Сергеем дочь Ольга Бодрова родила дочь Любу. Ольга закончила ГИТИС и стала актрисой.