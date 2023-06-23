Батискаф с миллиардерами был вне закона: Что за стук слышали со дна океана и кто виноват в трагедии "Титана"

Погибший батискаф "Титан" частной компании OceanGate. Фото: REUTERS

Официально подтвержденная гибель пяти туристов, опускавшихся на батискафе «Титан» к лежащему на дне Атлантики «Титанику», пока лишь плодит все новые и новые вопросы.

Кто виновен?

С точки зрения права найти виновного (или виновных) будет крайне сложно. Компания – владелец и производитель батискафа, предлагавшая дорогостоящие глубоководные погружения, честно предупреждала туристов о высоких степенях риска таких путешествий и брала с них подписку об отказе от любых претензий в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Единственным фактором, который может сыграть против нее, является конструкционная особенность батискафа. «Титан» имел сигарообразную форму, и корпуса таких подводных аппаратов могут погружаться на глубину до 3 км. Для более глубоких погружений их нужно делать сферическими, т.е. шарообразными, только тогда они смогут выдержать высокое внешнее давление; это подтверждают результаты многочисленных испытаний.

Представитель Береговой охраны США во время пресс-конференции о подтвержденной гибели пассажиров "Титана". Фото: REUTERS

Что слышали?

Американские военные якобы получили сигнал о подводном взрыве, переданным одним из буев, через несколько часов после начала погружения «Титана» и сообщили об этом спасателям. Никакого секрета нет: военные разведки размещают такие устройства в мировом океане для фиксации подозрительной активности у своих берегов, например, для ловли шумов двигательных установок чужих подводных лодок. Но у них пока нет музыкального слуха, да и сам шумовой хлопок мог быть спровоцирован обрушением подводной скалы, сейсмической активностью, детонацией старой мины. Кстати, ни ЦРУ США, ни Пентагон официально не делали никаких заявлений по этому поводу. И вряд ли сделают: раскрывать координаты расположения элементов подводных систем разведки и безопасности на месте катастрофы «Титаника» они наверняка не будут.

Точное время гибели «Титана» вообще остается неизвестным и пока никак не связывается с первыми часами после начала спуска батискафа под воду. Во-первых, продолжается анализ повторявшихся, ритмичных звуковых сигналов, зафиксированных канадскими спасателями под водой на следующий после погружения батискафа день. Во-вторых, идут математические расчеты сравнения точных координат места погружения и найденных обломков «Титана». Пока, с учетом силы и направлений подводных течений есть основания предполагать, что трагедия с батискафом случилась спустя как минимум 30 часов после того, как он начал опускаться под воду.

Что видели?

Обломки «Титана» смог найти рядом с «Титаником» глубоководный беспилотный аппарат. И эксперты пока могут судить о причине гибели батискафа лишь по сделанным снимкам и видеозаписям. Но этого уже достаточно для того, чтобы с высокой долей вероятности считать причиной катастрофы схлопывание внутрь корпуса батискафа из-за высокого давления воды.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Где сертификат?

У «Титана» не было никаких сертификатов и лицензий. Об этом знали все. Экспедиции по типу погружения к «Титанику» проводятся в международных водах, поэтому у компании OceanGate, чей логотип был нанесен на корпус «Титана», не было никакой необходимости классифицировать или сертифицировать батискаф. Более того, в крупнейших мировых бюро классификации судов вообще отсутствуют критерии сертификации батискафов, поскольку, как объясняют в Ллойде, крупнейшем в мире классификационном регистре, «инновации находятся за пределами уже используемой системы». Проще говоря, де-юре батискаф вообще не является морским судном и, значит, нет никакой необходимости его где-либо сертифицировать.

А запретить погружение «Титана» ни канадские, ни американские власти не могли – место упокоения «Титаника» находится в нейтральных водах – своеобразной серой зоне, в которой не действуют законы конкретных государств, а международное право погружение под воду туристов вообще никак не регулирует.

Что дальше?

«Титан» был единственным в мире управляемым, многоместным подводным аппаратом, опускавшим туристов на глубину более 4 км. Остальные батискафы либо не опускаются столь глубоко, либо эксплуатируются в научных целях и не располагают местами для экстремалов-любителей. Да и вряд ли теперь стоит ожидать хоть какого-то спроса на подводные погружения на батискафах. По крайней мере, все офисы компании OceanGate уже закрыты.

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