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«Кракен» крякнулся и легион «перезаГрузился»

Вадим Астафьев, глава пресс-центра группировки российских войск «Юг», сообщил, что наши подразделения отутюжили дислокации украинских нацбата «Кракен» (запрещенного в России) и «Грузинского легиона» - на Соледаровском и Александро-Калиновском направлениях. Дислокацию «Кракена» и 24-й мехбригады ВСУ прижали огнем в районе Торецка. Расположение наемников «Грузинского легиона» подровняли в Константиновке. Разметали склад боеприпасов в Весёлом, смяли пять машин противника в Северске и Ласточкино. Ранее ВС РФ прибили место встречи командиров «Кракена» в Харьковской области. Боевики также попали под воздушную атаку в городе Первомайский. Горько вам, горько...

На Южнодонецком направлении отбили несколько атак

Олег Чехов, руководитель пресс-центра группировки «Восток», сообщил, что были отбиты атаки двух взводов и роты ВСУ на Южнодонецком направлении. Были уничтожены две бронемашины живая сила противника. Была отражена атака ВСУ в районе Макаровки. Артогнем уничтожен пикап с украинскими бойцами в районе Новомихайловки. Также средствами росийских ПВО сбиты два БПЛА «Валькирия». Хор не споёт.

Перед саммитом НАТО ВСУ пытаются атаковать

Советник главы ДНР Пушилина, Игорь Кимаковский, заявил, что ВСУ в третий раз пошли в контрнаступление за короткий срок в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. В эфире Соловьев Live Кимаковский заявил: «Перед саммитом НАТО в Вильнюсе Киев начал третью волну контрнаступления. Выбрали за основу Запорожское направление». Советник Пушилина отметил, что на Луганском направлении идут отвлекающие удары, а под Авдеевкой украинские войска пытаются улучшить свое положение. Пельзя улучшить неулучшаемое.

Очередной удар нанесен по диверсантам у Антоновского моста

Группировка войск «Днепр» уничтожила авиаударом живую силу и пункт боепитания ВСУ на северной окраине острова Антоновский. В частности, по 131-му разведбату 124-й отдельной бригады теробороны ВСУ и пункту боепитания противника пришлеся прицельный авиаудар. И цели были поражены. Также на правом берегу Днепра в районе Антоновки под Антоновским мостом загнали в землю командный пункт той же бригады теробороны, группу спецназа ВСУ и спец технику. Ничего специального, только личное.

Чемпион Украины по боксу сдался в плен без хука и апперкота

Андрей Приходько, бывший чемпион Украины по боксу, записавшийся в нацподразделение «Кракен», попал в российский плен. И начал каяться. В интервью РИА Новости он сообщил: «До службы я занимался профессионально боксом — 15 лет стажа, имею такие регалии, как чемпион Украины, чемпион Кубка Украины, мастер спорта. В армию пошел из-за недопонимания с тренером». Похоже, ударов по голове Приходько все-таки много пропустил. Его пленили на Артёмовском направлении, при наступлении ВСУ из Часова Яра. Андрей, держи удар справа бодрей!

В Харьковской области СБУ забирают машины граждан

СБУ вместе с ВСУ готовятся изымать у граждан машины и технику в Харьковской области. По словам местных жителей, в регионе уже идут рейды украинских силовиков на частных предприятиях и фермерскиех хозяйствах. Уточняются все данные об имеющейся у них технике и автотранспорте, которые можно будет использовать в военных целях. Особый интерес оциферы СБУ и ВСУ проявляют к внедорожникам, грузовикам, экскаваторам и тягачам. Хлопцы любят потяжелее.

Число пострадавших после удара ВСУ по Макеевке растет

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что число пострадавших при обстреле Макеевки ВСУ в минувшие сутки возросло до 46 человек. По данным главы ДНР Дениса Пушилинап, после того, как вечером 4 июля противник нанес «ожесточенные удары» по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района, были ранены десятки человек, в том числе три ребёнка.

Киевский режим подсветил Родину мать Вучетича цветами флага США

Киев поздравил Вашингтон с Днем независимости, подсветив 102-метровый советский памятник из стали работы великого скульптора Вучетича «Родина-мать» в украинской столице цветами американского флага. Этот самый высокий на Украине и один из самых высоких в Европе скульптурных комплексов был открыт в 1981-м году генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. И символизировал подвиг советского народа в борьбе с немецким нацизмом, и единую скорбь русских , украинских, белорусских, грузинских, казахских матерей по их павших сыновьям, освобождавших территорию Украинской ССР от гитлеровцев и их приспешников, бандеровцев. Это едва ли не последний памятник «проклятого советского прошлого», который киевский режим до сих пор не решается демонтировать. Ну, хоть звездно-полосатым подсветили, назло москалям

ФСБ задерживает пособников СБУ на Урале и Сахалине

Гражданина РФ, финансировавшего покупку оборудования для ВСУ, задержали при попытке пересечения границы в столице Урала. Сотрудники ФСБ задержали уроженца Украины с паспортом РФ, который обвинен в причастности к совершению госизмены . Этот гражданин России, по большей части живший за рубежом, задержан при попытке пересечения госграницы в аэропорту Екатеринбурга. В условиях проведения СВО 39-летний хлопец активно переводил денежные средства на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ. На эти деньги приобретались для артподразделений противника оборудование спутниковой связи, передававшее координаты российских воинских частей в зоне СВО. Практически в это же время сотрудники ФСБ задержали на Сахалине гражданина России за подготовку терактов на энергообъекте и в военкомате нашего северного острова. Этот 43-летний господин и не скрывал, что является «сторонником украинского неонацизма». Теперь эти борцов за свободу незалежной ждет долгая несвобода в «мокшанских болотах».

Зеленский обсуждает ситуацию вокруг Запорожской АЭС по ночам

Шестой президент незалежной минувшей ночью обсудил ситуацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС) с рядом европейских лидеров. Советник гендиректора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа сообщил следующее: «Ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским. Его убеждали, чтобы ничего непоправимого не произошло». По словам Карчаа, мнение которого приводит ТАСС, в Энергодаре и на Запорожской АЭС «ночь прошла спокойно, но расслабленности нет».

ВСУ третий день подряд обстреливают предприятия Лисичанска

Андрей Марочко, подполковник запаса, сообщает, что уже третий день украинские военные хаотично продолжают обстреливать предприятия в Лисичанске. В частности, снаряды и мины прилетают на территории Лисичанского НПЗ. Удары наносятся хаотично, по квадратам. Для ударов ВСУ применяют как реактивную, так и гаубичную артиллерию. Националисты продолжают обстреливать окраины Лисичанска. Как считает военный эксперт, цель атак военных Украины — в полном уничтожении предприятий и гражданской инфраструктуры, расположенных в этом регионе. Киеву нужна выжженная земля, а нам нужна великая Новороссия — вот и вся разница.

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