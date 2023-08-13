Экспедиция «КП»: Гламурные дикари — в палатке у моря

Экспедиция «КП» добпралась до Туапсе Фото: Оксана ЗУЙКО

Часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7

Девушки уже побывали в Воронеже, Ростове, Анапе и Геленджике, описали шик платной трассы до Краснодара и жуть серпантина вдоль берега. И, добравшись до Туапсе, решили ради эксперимента испытать на себе дикий отдых в палатке. «Романтику для бедных». Экспедиция «КП» передвигалась на первом отечественном электрическом кроссовере EVOLUTE I-JOY, предоставленном компанией «КЛЮЧАВТО»

СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА-ЛЮКС

Пляжный отдых на Черноморском берегу Краснодарского края стоит на трех китах — Сочи (7 млн. отдыхающирх), Анапе (5 млн.) и Геленджике (3 млн.). Остальные городки - это так, китята, плавающие вокруг курортных мегаполисов. Еще около 2 миллионов туристов рассредотачиваются по окрестностям.

Вот и мы с Оксаной решили рассредоточиться. И испытать на вкус дикий отдых в палатке. После толп и пляжной кутерьмы хотелось чего-то спокойного, чтобы цикады пели в тишине. И море у наших ног шептало.

Кто не в курсе, глэмпинг - это гламурный кемпинг Фото: Оксана ЗУЙКО

- В кемпинг нам надо! - авторитетно заявила Оксана, большая любительница дикого отдыха. - Она и палатку готова была свою взять. Но я ее остановила.

- Знаю я эти кемпинги, имела горькое удовольствие. Они или у дороги стоят, или у мусорки. Что это за тишина и покой? И потом, я лично без душа не могу, извини. Давай найдем глэмпинг.

Но не думайте, что поставить свою палатку у моря можно бесплатно. Цены от 300 — 600 рублей за ночь Фото: Оксана ЗУЙКО

Кто не в курсе, глэмпинг - это гламурный кемпинг. То есть палатка, но с душем, кондиционером и накрахмаленным постельным бельем. Если верить данным краснодарского министерства курортов, то таких гламурных стоянок у моря в крае больше 20. Кстати, власти уже озаботились, как с этого великолепия для взыскательных дикарей брать налоги? Это ж вроде еще палатка, но уже не совсем. Как придумают, цены еще подскочат. А они и так кусаются! Я еле-еле нашла свободную палатку за 7000 рублей за ночь (как «люкс» в Анапе!). И это еще дешево, я вам скажу. Есть и более гламурные глэмпинги за 10 тысяч, 15 и даже 20. И все ЗАНЯТЫ, что поразительно! Еле-еле я нашла нам место в районе Джубги.

Но не думайте, что поставить свою палатку у моря можно бесплатно. Цены от 300 — 600 рублей за ночь стоянки машины и столько же - за стоянку человека XXI века с его палаткой. И это нижний передел, есть кемпинги и по 3—4 тысячи за ночь.

- Кстати, душ общий тоже на всех кэмпингах есть, - не унималась Оксана. - И даже кафешки. Может сэкономим, а?

Но я была непоколебима.

ВАЛУННЫЙ ПЕЙЗАЖ

От Геленджика до Джубги потрясающе красивая дорога — горные перевалы, прибрежные виды. Ехать - удовольствие (если бы не пробки). Глэмпинг GREEN WOOD у горы с милым названием Ежик сразу нам запал. Представьте ущелье, а в нем - уютные шатры, украшенные разноцветными фонариками. И почти не ловит мобильная связь. Что, честно говоря, жирный такой плюс. Ищите нас, свищите — мы на отдыхе! Все.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Побежали к морю. И сразу споткнулись. Весь берег завален страннми валунами непонятного происхождения. Любоваться закатом мешала жужжащая мысль, я ее все отгоняла, а она все возвращалась — откуда тут такой ландшафт? Да берега у Черного моря чаще галечные, чем песчаные. Но не валунные же!

НАРОДНЫЙ СХОД

- Это владелец вашего глэмпинга что ли берега от штормов укрепляет? - спрашиваем мы у сотрудницы.

- Что вы? Мы не при чем. Это один местный царек, арендовал кусок моря и решил новые берега отсыпать, расширить, так сказать, бизнес-пространство. Вы разве не слышали? Я думала вы местные. У нас тут по всем новостям прошли сюжеты. Жители в шоке.

Весь берег завален страннми валунами непонятного происхождения Фото: Оксана ЗУЙКО

- Так, ну давайте еще раз знакомиться, мы не просто туристы, мы журналисты «Комсомольской правды» из Москвы. У нас экспедиция...

- ...да вы что?!! Это я сейчас в наш чат напишу! Люди прибегут, всю правду расскажут. Прямо удачно вы к нам свернули.

Вот так мы с Оксаной отдохнули в тишине и покое, называется. Через час в кафе нашего глэминга был натурально народный сход. Мы узнали о жизни Джубги и окрестностей все. И даже больше. И про дорогу, которую никак не построят и летом ВСЕ стоит. И про проблемы с электричеством. И про мусорный полигон, который тут, будто собираются сделать прямо у реки. И про многодетную приемную мать, которую давеча выгнали с платного пляжа…

Интерьер "палатки" Фото: Оксана ЗУЙКО

КАК В ДУБАИ

А началось все с этих вот валунов, как вы помните, которые нас с Оксаной поразали. Оказывается, места у Черного моря так мало, что местный бизнесмен решил, вдохновившись опытом Дубая, отсыпать себе место под солнцем. Только новые острова и берега в Эмиратах насыпают по инженерным расчетам. А под Туапсе - по народной поговорке «голь на выдумки хитра». Нам наперебой рассказывали, как сюда стали свозить все, что плохо лежит со всей округи — строительный мусор (как уверены местные), валуны, и даже дно реки выгребают ковшами.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Раньше мы все здесь отдыхали, а теперь делают что хотят - одну реку засыпают, другую углубляют. По весне уже все плавает. Мы боимся, что река выйдет из берегов. У нас и так наводнения не редкость, - голосил народ.

- Если бы вы видели этот пляж раньше! Тут была узкая полоса гальки прямо у подножья Ежика. А теперь такой «нос» вырос в 5 гектар. На въезде шлагбаум поставили и деньги берут со всех за въезд.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Неужели правда море ему дали в аренду?

- Получается. Хотя ни на кадастровой карте этот участок не указан, - говорит представитель сельского комитета села Дефановка Ольга Феоктистова. - Этим уже заинтересовалась прокуратура. И губернатор лично обещал взять на контроль, я была недавно на совещании по этому поводу. Надеемся, наведут порядок... Вы еще напишите про мусорный полигон, который тут хотят соорудить недалеко от Дефановки. 700 000 тонн мусора планируют свозить со всего Краснодарского края. И это в двухстах метрах от реки и в 2 километрах от нашего села. На этом месте 4 ерика (узких проток, впадающих в реку). Они в сезон дождей разливаются, весь мусор попадет в реку, а из реки в море. Это же будет катастрофа... Губернатор нас, кажется, и в этом деле услышал, распорядился приостановить проект. Но местные чиновники будто не в курсе, все продолжают. Помогите!

Фото: Оксана ЗУЙКО

***

Вот так вот мы отдохнули в гламурном кемпинге. Полночи я не могла заснуть, переваривая все увиденное и услышанное. Утром первым делом пошла купаться. Пробралась таки через валуны и плюхнулась в прохладную воду, пытаясь смыть все эти предрекаемые ужасы и экологические катастрофы. Может, пронесет все-таки Джубгу? А?

Фото: Оксана ЗУЙКО

Дальше нам с Оксаной предстоял самый тяжелый участок пути — тот самый многострадальный, пробочный серпантин. До Сочи всего-то 170 км, а навигатор обещал 6 часов пути…

Продолжение следует