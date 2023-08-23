Самолет Embraer Legacy с бортовым номером RA-02795. Фото: Люба Островская/ТАСС

Вечером 23 августа 2023 года МЧС России сообщило о крушении самолета в Тверской области. По данным ведовства на борту находились десять человек - три члена экипажа и семь пассажиров. Известно, что все они погибли.

Самолет Embraer Legacy с бортовым номером RA-02795 вылетел из Москвы и направлялся в Санкт-Петербург. По данным Росавиации на самолете был зарегистрирован пассажир с именем Евгений Пригожин. Ситуацию контролирует Глава Тверской области Игорь Руденя. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело.

Расследование Росавиацией крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области

В Росавиации сообщили, что для выяснения всех обстоятельств и причин крушения самолета в Тверской области создана комиссия. Известно, что судно принадлежит компании ООО «МНТ- Аэро», которая специализируется на бизнес перевозках.

Евгений Пригожин Фото: REUTERS

В настоящее время комиссия работает на месте происшествия. Специалисты собирают информацию о подготовке экипажа воздушного суда, выясняют в каком техническом состоянии был самолет, устанавливают, какими метеорологические условия были на маршруте. Идет проверка работы диспетчеров и наземного радиотехнического оборудования.

Ведутся поиски бортовых средств объективного контроля. После чего будет произведена расшифровка «черных ящиков». На месте также работают сотрудники следственной группы. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося и назначить необходимые экспертизы.

Самолет, на борту которого числился Евгений Пригожин, потерпел крушение Фото: EAST NEWS

Что известно о самолете Евгения Пригожина, который разбился в Тверской области

Самолет, потерпевший крушение 23 августа 2023 года в Тверской области, был произведен в Сан-Жозе-дус-Кампус (Бразилия) 16 лет назад. С октября 2007 года он использовался в Словении бизнес-авиакомпанией Линксэр.

Вечером 23 августа 2023 года МЧС России сообщило о крушении самолета в Тверской области Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В сентябре 2015 года борт был передан австрийской авиакомпании International Jet Management. Спустя два года лайнер находился в распоряжении в MNG Jet (Турция). Спустя год борт был передан в транспортную компанию Автолекс Транспорт, расположенную в Москве. По данным из открытых источников стало известно, что в настоящее время организация не работает.

В распоряжение Группы Вагнера самолет Embraer Legacy RA-02795 попал в сентябре 2020 года.

Биография Евгения Пригожина

Евгений Пригожин известный в России бизнесмен, а также основатель Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Он родился в 1961 году в Ленинграде. Его воспитанием занималась мать Виолетта Пригожина. Отец погиб после получения ранения. Евгений окончил школу-интернат, вскоре после этого получил условный срок за кражу. А спустя два года был приговорен к 12 годам заключения за грабеж, мошенничество и вовлечение подростков в преступную деятельность. Но спустя 9 лет был освобожден. После выхода на свободу Евгений Пригожин занялся бизнесом (ресторанный, продовольственный и игорный).

Спустя несколько лет, по данным из открытых источников в конце 2013 - начале 2014 года, Пригодин основал ЧВК «Вагнер». За все годы существования организация занималась решением конфликтов преимущественно в странах Африки (Конго, Судане, Замбии, Зимбабве, Кении и других). В 2022 году Евгений Пригожин и бойцы Вагнера присоединились к участию в Специальной военной операции на Украине. Там они участвовали в освобождении Артемовска, Соледара, Углегорска и других городов.

Судьба Евгения Пригожина после крушения самолета

23 августа 2023 года стало известно о крушении самолета, принадлежащему Группе Вагнер. На данный момент нет официальной информации о судьбе Евгения Пригожина.

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