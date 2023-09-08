Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия — продлят запрет на импорт агропродукции из незалежной Фото: EAST NEWS

На Запорожском направлении отбито 14 бандеровских атак

«Южная» группировки войск на Донецком направлении вывела из строя более трех рот, танк, две БМП, 12 автомобилей, САУ Krab и «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одно орудие Д-20. «Западная» группировка войск на Купянском направлении отразила четыре атаки 95-й ДШБ, противник потерял до двух взводов, два автомобиля, три американские артсистемы М777 и САУ «Гвоздика». Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала до 60 боевиков, две бронемашины и три пикапа. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла противнику такой урон: до 180 националистов, две бронемашины, пять автомобилей, САУ Krab, две гаубицы Д-30 и одно орудие «Гиацинт-Б». На Запорожском направлении отбиты 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работино, уничтожено до 110 боевиков, два танка, четыре БМП, две бронемашины, три автомобиля, САУ М109 Paladin, артсистема М777, САУ «Гвоздика», гаубицы: FH-70 производства Великобритании, «Мста-Б» и Д-30 и станция РЭБ «Буковель-AD». На Херсонском направлении выведено из строя до взвода, 2 автомобиля, две артсистемы М777 производства США, а на острове Переяславский уничтожены три украинские ДРГ из 126-й бригады теробороны. Силы ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и 41 украинский беспилотник.

Полумиллионные потери предрек Украине бывший премьер страны

Николай Азаров, экс-премьер незалежной, полагает, что потери ВСУ к концу года превысят полмиллиона человек. В эфире канала «Мрия» бывший глава украинского кабмина подчеркнул, что многих погибших записывают в «пропавших без вести». Это позволяет не выплачивать пособия их родным. Информацию о гигантских потерях Киева подтверждает норвежская радиовещательная корпорация NRK. Ее журналисты передают с мест, что ВСУ массово теряют опытных военных, на место которых приходят мобилизованные без боевого опыта, и эффективность действий украинских бригад из-за этого снижается весьма заметно. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала контрнаступления украинская армия потеряла более 66 тысяч бойцов и 7600 единиц вооружения. Черный ворон, что ж ты вьешься...

Кражу российских активов в пользу Киева оценили в МИДе

Сергей Рябков, замминистра иностранных дел РФ, отреагировал на слова госсекретаря США Блинкена о том, что Вашингтон передаст конфискованные у российских бизнесменов активы на нужды ветеранов ВСУ. Рябков назвал это «воровством». И отметил, что практика изъятия российского имущества говорит о том, что вести дела с Вашингтоном сегодня весьма рискованно. Пока Госдепартамент хочет отдать украинским отставным боевикам «всего лишь» около 5 с половиной миллионов долларов. Но лиха беда начало.

Жена лидера Армении полюбила Зеленских

Анна Акопян, супруга премьера Армении Николы Пашиняна, в соцсетях поделилась снимком со встречи с семьей президента Украины. На одном фото первая леди Армении прижалась к Елене Зеленской, на другом — не может оторваться от ее мужа. Кадры сопровождаются композицией Джона Леннона «Imagine». Спутница жизни главы закавказской республики отправилась в столицу незалежной, чтобы поучаствовать в саммите, который организовала первая леди самостийной, он уже — третий по счету. Его тема - «Ментальное здоровье: хрупкость и устойчивость будущего». Акопян привезла в Киев первую партию гуманитарной помощи от Армении. Лучше бы оказала помощь хрупкому ментальному здоровью шестого президента Украины.

Восточная Европа отбивается от самостийного зерна

Politico сообщает, что пять стран Восточной Европы - Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия — продлят запрет на импорт агропродукции из незалежной после 15 сентября. Недовольство Брюсселя они в расчет не берут. Пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника из самостийной запрещены на рынках этих пяти стран. Такая мера была принята для защиты фермеров из этих государств от притока дешевой продукции с Украины. При том 22 страны ЕС не поддержали эту инициативу. Особенно возмущались во Франции и Германии. Запрет приходит и уходит, а кушать хочется всегда.

В Америке увидели уязвимость НАТО на фоне конфликта на Украине

Стивен Браен в статье для Asia Times утверждает, что ответственные люди в Соединенных Штатах уже видят, что успехи российской армии в конфликте на территории незалежной явно выявили точки уязвимости северо-атлантического блока. Старший научный сотрудник Центра политики безопасности полагает, что это связано как с НАТОвской военной тактикой, которая не помогла ВСУ, так и с переоцененной эффективностью западных вооружений. Да вы просто забыли, кто вашу британскую блоху подковал.

Прессинг на украинских учителей усиливается

Министр образования Украины Оксен Лисовой напомнил всем педагогам незалежной, что вести уроки на русском языке в украинских школах недопустимо. Лисовой заявил, что «лояльность проявлять нельзя». Министр потребовал, чтобы, если где-то зазвучит русская речь, сразу направлялись жалобы в «управление образования, городской или областной департамент образования» и «языковому омбудсмену». Чиновник сообщил,, что Украине «не по дороге с русским миром» и «не следует готовить детей к использованию русского языка». То ли в Бурятии голову отморозил, где его папаша-диссидент отбывал ссылку, то ли контузию получил в десантной бригаде, где «геройствовал» в 2022-м. Валерьянки бы попить ему.

Вена не хочет укреплять украинскую армию

Издание Exxpress сообщает, что МВД Австрии отказалось выдавать Киеву беженцев из Украины призывного возраста. Представитель австрийского министерства внутренних дел заявил: «Такой шаг стал бы массовым посягательством на нашу государственность. И мы бы никогда этого не сделали». Так в ведомстве прокомментировали требование Киева к странам Старого Света выслать беженцев из самостийной на родину, где их ждут в ВСУ. Сейчас в альпийской республике припеваючи живут около 14 тысяч украинцев, которые могли бы взять в руки автомат и с ним пробежать немного до первого русского окопа. Но, похоже, не возьмут и не пробегут.