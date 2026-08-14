Быль дорог. Ленин в России до сих пор всему голова и как получилось, что Ильич даже через 35 лет после исчезновения СССР остается главным символом страны

В Улан-Удэ первой нашей целью был самый необычный памятник Ленину в мире. Гигантская голова высотой почти 14 метров Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

В 90 процентах городов, городках и селениях, которые мы проезжаем на пути из Владивостока в Москву, центральная улица до сих пор – улица Ленина. И почти по всем главным площадям стоят бронзовые, каменные, бетонные и прочие Ильичи. Они протягивают руки в светлое будущее, держатся на лацкан пиджака, и сминают кепки в кулаках.

В наши дни это выглядит странно. Большинство молодых людей слабо себе представляют, за что такой почет и уважение политическому деятелю начала прошлого века. Почему главные памятники в стране не Петру I, например? Не ученым, врачам, первооткрывателям? Почему именно Владимир Ленин даже через 35 после исчезновения СССР должен объединять и скреплять нашу страну?

Этих "почему" огромное множество. Почему до сих пор люди в 90 процентов населенных пунктов не особо задумываются, кому стоят главные памятники в сердце их городов? Или почему за много веков нашей истории так и не появилось ни одной бесспорной фигуры, олицетворяющей нашу страну, такой, что можно без сомнений воздвигнуть на постаменты вместо Ильича? Или не нужна нам такая фигура вовсе? Но главный то символ, объединяющий нас, нужен… И пока им почему-то остается Владимир Ленин.

Странные мысли приходят, когда ты часами глотаешь километры от Владивостока до Москвы. С ними мы мчимся в Улан-Удэ к самому необычному монументу Ленина в России.

Чита – Улан-Удэ через озеро Арей

Читу мы прихватили мельком – пообедали, сфоткались у памятника Ленину. Чита не зацепила. Может Ленин там не такой крутой, как в Улан-Удэ, может быть слишком много пробок, а может просто не было времени оценить город.

Ленин и его площадь в Чите Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Площадь Ленина в Чите Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Но по пути в Бурятию мы заехали на озеро Арей.

Будете ехать мимо, загляните. Если вам за 40 – то ради теплой ностальгии, если меньше – то для того, чтобы понять, как в Советском Союзе отдыхали ваши мамы, папы, дедушки и бабушки.

Развлечения озера Арей Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Мы детьми тоже так путешествовали с родителями в Крым и на юга много лет назад. На озере Арей ничего не изменилось с тех времен. Те же палатки по берегам, куда десятилетиями ездят семьями и компаниями. Те же комнаты в наем в деревеньке поблизости. И точно тот же туалет с дыркой в полу – лет за 40 он не изменился, стоит как живой…

Номерной фонд озера Арей Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

И обязательно встретите вы на озере дядьку, который торгует бутылками с лечебной грязью. Ее добывают со дна Арея, и летом 2026-го литр бурой жижи стоит 250 рублей. Видимо, очень-очень полезная, потому и дорогая. А если поищите, найдете в продаже и "картошку" – плоды водорослей, тоже по словам местных адептов спасающие много от чего. Ученые говорят, что там полно калия, брома, лития, кремниевой кислоты, железа, цинка… Короче, не озеро, а аптека. И первым это оценил Чингисхан.

Озеро Арей считается целебным Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

По легенде войско великого хана шло из Монголии к Байкалу, и очень страдало от ран и почему-то от ревматизма. Хотя почему "почему-то"? Попробуйте на лошади поскакать по нашим региональным дорогам, тут на машине-то спина отваливается.

Шло-шло войско Чингисхана и внезапно наткнулось на 34 целебных источника, бивших в котловине. И тогда великий хан повелел своим войнам носить песок в кожаных ведрах и перекрыть выход воды в долину. В образовавшемся бассейне, ставшим в последствии озером Арей, купались всем войском.

От ревматизма исцелились все. Даже лошади.

Улан-Удэ: Ленин – это голова!

В Улан-Удэ первой нашей целью был самый необычный памятник Ленину в мире. Гигантская голова высотой почти 14 метров (с постаментом, без постамента – 7,7 метра) и весом 42 тонны смотрит поверх вас куда-то в светлое будущее. Такое увидишь только раз в жизни.

Вокруг головы Ленина возникло несколько городских мифов. Первый из них гласит, что Владимиру Ильичу специально придали бурятский разрез глаз, чтобы местным было как-то поприятнее свыкнуться с соседством необычного памятника.

Ленин – это голова! Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Второй утверждает, что Ленина лепили точь в точь с металлического рубля – не было у скульпторов лучшего примера для вдохновения.

Третий миф самый необычный. Якобы в голове у Ленина за ушами есть дверца, а оттуда подземных ход ведет в правительственный бункер, где в опасные времена может спрятаться вся верхушка города. А за дверцей дежурит агент КГБ (причем даже сейчас, когда комитета нет уже десятилетия).

Дацаны в Улан-Удэ: Крутите барабан!

Жить хорошо. А хорошо жить ещё лучше Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Вторая достопримечательность Улан-Удэ – это бочки с квасом. Те самые, из детства, которые торгуют в разлив. Они стоят, кажется, у каждого перекрестка. Да, вместо массивных кружек с ручками – пластиковые стаканы, вместо очередей с бидончиками – люди с баклашками. Но мы рискнули, и взяли по кружечке… Нет, в детстве всё-таки вкус был другой, хотя что-то в этом есть.

Молитвенные барабаны Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Но самое главное, что надо сделать в Улан-Удэ, это посетить дацан – буддийский храм. Мы съездили в два. Иволгинский, самый знаменитый в стране, не понравился совсем. Слишком много коммерции, слишком много лавочек с сувенирами и платных услуг.

Иволгинский дацан Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

А вот второй дацан, на Лысой горе, который называется «Ринпоче Багша» смотрится намного интереснее. И дело даже не в роскошной смотровой площадке. Есть в этом месте какое-то умиротворение. Беседки, чтобы остановить свою гонку по стране хотя бы на пару минут, философские изречения на табличках вдоль «Дороги долгой жизни», барабаны, наконец…

Молитвенный барабан в Иволгинском дацане Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

У бурятов они называются хурдэ. Внутри каждого цилиндра плотно уложены бумажные свитки с напечатанными миллионами мантр.

Дацан Ринпоче Багша на Лысой горе в Улан-Удэ Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Буддисты верят, что один полный оборот барабана равен устному прочтению всех заложенных в него мантр одновременно. Крутанул разок – миллионы мантр прочитаны, карма улучшена. Ребята с Тибета явно в курсе, что такое оптимизация рабочего времени.

В дацане Ринпоче Багша на Лысой горе в Улан-Удэ Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Дацан Ринпоче Багша на Лысой горе в Улан-Удэ Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Прощай, Ленин. Впереди Байкал!

Мы покидаем Улан-Удэ и снова вспоминаем монументы Ленину… А может пусть они и остаются главными символами в центре наших городов? Только с другим значением, с другим смыслом.

Пусть это будут не памятники Ильичу, а свидетельства того, что мы помним нашу историю. Всю, какая есть. Все, что было в ней хорошего и плохого, правильного и не очень. И ломать эту историю и сносить памятники после каждой смены власти мы не собираемся.

И мы мчимся дальше. Нас ждет великий Байкал!

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