Быль дорог. Как во время путешествия Владивосток – Москва оказаться в фильме ужасов и выжить

Главный ужас путешествия из Владивостока в Москву - вот такие участки дороги Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Почти каждый наш вечер напоминает завязку фильма ужасов. Однажды туристы искали кемпинг, ехали ночью через непроходимую просеку и встретили огромную черную-черную цистерну, стоящую на камнях, а из нее текла темная жидкость… Как-то раз машина путешественниками въехала в деревню, а там все люди исчезли и остались только коровы… Или однажды москвич заплатил 20 р. и попал в придорожный туалет, а там… Впрочем, это слишком грязная история.

Так что лучше такую: два автомобиля мчались вечером из Благовещенска в Читу и потеряли друг друга. Мобильная связь и телефоны не работали на протяжении сотни километров, вокруг темнота и пропали даже редкие встречные машины. Дорога становилась все хуже и хуже, индикатор на приборной панели тревожно сигнализировал, что бензин неумолимо уходит, а заправок все не было и не было.

Это проект "Быль дорог" про путешествие из Владивостока в Москву. Про та самое большое приключение, которое все-таки должно быть у каждого в жизни. Все репортажи о путешествии читайте на KP.RU.

Место, где исчезли все люди и остались только коровы Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Что было раньше:

Быль дорог 1: Владивосток – город лестничных маньяков, борьба Никиты Хрущева со ступеньками, безответственные кальмары и как выбрать авто для путешествия и не попасть

Быль дорог 2: От Владивостока до Хабаровска. Секретный объект Сталина, главная труба Дальнего Востока и лучший вид на Россию на трассе "Уссури"

Быль дорог 3: Самое страшное место по трассе после Хабаровска и зачем в Биробиджане названия улиц пишут на идише

Быль дорог 4: Одним днем из Благовещенска в Китай, лапша, мемы, и почему утке по-пекински запретили переходить границу

Быль дорог 5: Быль дорог. Как попасть обычному человеку на космодром "Восточный" и где увидеть одно несостоявшееся убийство 1990-х

Фильм ужасов, серия первая. Дорога

Уже давно мы проехали последнее придорожное кафе, и никак не могли его забыть. Как только мы зашли туда, разговоры смолкли и тяжелые взгляды уперлись нам в лица. Официантка, не поднимая глаз, подала лагман кроваво-красного цвета. Но хуже всего был телевизор. Он показывал какой-то российский сериал, и ужаснее зрелища представить себе было невозможно…

На выходе нас ждала старая приниженная машина. Четыре пары глаз из нее пристально следили за тем, как мы садились в свой кроссовер с московскими номерами. Уже тогда мы почувствовали себя героями какого-то фильма. И билась только одна мысль – только бы режиссер не Балабанов.

Плохо, когда по пути встречаются темные личности. Но хорошо, когда это твои друзья Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

И вот когда мы совсем потеряли надежду встретить в темноте и без связи вторую машину нашей экспедиции, впереди неожиданно появилась заправка. Она манила к себе ярким неоновым светом и 95-м бензином по 69,50 р. Как она здесь оказалась? Кто ее построил посреди этой ночи? И кто поставил такие цены, которые мы не видели с Москвы?.. Но как только мы решили свернуть к заправке, нас обогнала та самая заниженная иномарка из кафе.

Мы стояли у кроссовера и смотрели, как люди вышли из иномарки и достали пистолет. Заправочный, 92-го бензина.

И тут на мое плечо опустилась чья-то тяжелая рука…

- Ну вы даете! Я им машу-машу, а они мимо меня такие проезжают! – сообщил мрачный хриплый голос со спины.

Голос Артема – нашего друга и водителя второй, потерянной много часов назад, машины.

- Заправляйтесь и пойдемте, тут мотель есть.

Конец первой серии.

От Владивостока до Москвы встречаются самые необычные и странные места Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Филь ужасов, серия вторая. Мотель

Крупная тетушка у кафе с мотелем оценивающе оглядывала нас с головы до ног. От этой ревизии зависело, спать ли нам сегодня на кроватях или ехать всю ночь дальше до Читы. Через долгие 30 секунд какое-то решение было принято.

- Остался только номер без удобств, - сообщила она мне.

- Ну без удобств так без удобств, - беспечно согласился я. И на миг во взгляде хозяйки мотеля промелькнуло сочувствие.

- Сейчас вас девушка проводит.

Странная бочка в чаще леса при свете дня оказалась не такой уж страшной Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Молчаливая девушка отомкнула тяжелую калитку, оставила моих друзей у обитой железом двери их номера, а мы пошли путешествовать по темным задворкам странного мотеля. Мы заходили в какие-то двери, выходили обратно, поднимались по скрипучим раскачивающимся лестницам. И наконец-то остановились в облезлом коридоре с несколькими ободранными дверями.

Моя провожатая толкнула одну из них:

- Здесь.

- А ключ-то есть? – тупо спросил я.

- Потеряли, - усмехнулась она.

Да, палатки сейчас уже не те. В нынешних встречается туалет и душ Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Я заглянул в комнату, а когда обернулся, девушка уже исчезла. Кажется, меня ждала одна из самых необычных ночей в жизни.

Вскоре захлебнулся тарахтевший где-то на краю сознания генератор. Свет безнадежно погас. Вместе с ним исчезла вода. Связи не было с самого начала этой ночи. На мою комнату опустилась оглушающая тишина, без намека, что в этом мире остался хоть какая-то живая душа, кроме меня. Но усталость и напряжение этой ночи взяли свое, и я почти мгновенно провалился в сон.

Проснулся оттого, что внизу под чьими-то тяжелыми шагами заскрипели половицы, и мне показалось, что кто-то жутким приглушенным голосом позвал меня по имени. Я пожалел, что у меня нет мела, чтобы по методике Хомы Брута нарисовать вокруг себя оберегающую линию.

Да что там мела! У меня не было даже мелка для тараканов – он бы тут тоже пригодился.

Второй раз я проснулся от крика петуха. За окном уже было светло. Вскоре весело затарахтел генератор, а по трубам зажурчала вода – ее особенно было хорошо слышно из общего туалета, в который из моего номера вела приличных размеров дыра.

- А ты куда делся вчера? – за завтраком спросил мой друг Саша. – У нас в номере была еще одна кровать, я ходил за тобой, звал тебя, но не нашел.

Конец второй серии.

Еще раз о дорогах: почему нельзя сделать хорошей главную трассу страны?

Чему нас учит этот ужасный синопсис этого ужасного фильма? Первое. Люди, от кого зависит! Постройте, пожалуйста, возле населенного пункта Могочи нормальные гостиницы и мотели. Ведь многим по пути из Благовещенска в Читу тут удобно останавливаться.

Главный ужас путешествия из Владивостока в Москву - вот такие участки дороги Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Ну и дорогу приведите в порядок. Стыдно же, ей-Богу. Великая красивая страна, но почти в каждом регионе от Приморья до Иркутской области (до которой пока доехали) есть просто позорные участки с огромными ямами на единственной трассе, которая соединяет нашу Россию. Где-то на 80 процентах протяженности дороги она довольно неплоха, где-то вообще отличная, где-то ее ремонтируют… Но оставшаяся часть приводит в ужас и в депрессию и все портит!

Это все-таки престиж нашей страны – главная ее дорога, скрепляющая Россию, не может быть такой безобразной Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Да, наверняка скажут, что не такой уж тут грузопоток, чтобы так заморачиваться с трассой. Что "амурские волны" на асфальте – это нормально, а дыры и ямы на ней – вообще особенность, которая подчеркивает самобытность наших народов. Но если серьезно, все починить ведь не так дорого.

Это все-таки престиж нашей страны – главная ее дорога, скрепляющая Россию, не может быть такой безобразной.

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