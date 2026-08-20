Киевский авиазавод «Антонов» лишился сборки «Лютых» Фото: REUTERS.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 21 августа:

1. Новости с передовой: освобождены Николайполье и Матяшево

2. Крылатые ракеты выбили у Киева всю линию сборки «Лютых»

3. На плёнках НАБУ считают, чем платить за Галущенко

4. У киевских Patriot кончились ракеты, у Запада - заводы

5. За ночь над Россией сбито 726 беспилотников

6. Одесские военкомы работали по девизу «Дуй, пакуй і комплектуй»

7. Швейцария с 20 августа не пускает украинцев призывного возраста

8. Берлин предупредил Киев: скидок по «Северным потокам» не будет

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 21 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю в Сумской и Харьковской областях, накрыв две механизированные и аэромобильную бригады ВСУ. Противник недосчитался до 200 человек, боевой машины пехоты, трёх бронемашин, 14 автомобилей и станции РЭБ.

«Запад» занял более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ - свыше 210 военнослужащих, две боевые бронемашины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Южная» группировка освободила Николайполье в ДНР и прошлась по тылам от Славянска и Дружковки до Краматорска. Потери ВСУ здесь оказались самыми крупными за сутки: свыше 250 военнослужащих, два американских бронетранспортёра Stryker, ещё одна бронемашина, 22 автомобиля и семь артиллерийских орудий.

«Центр» освободил Матяшево в ДНР, продолжая давить на стыке с Днепропетровской областью. Минус 370 с лишним военнослужащих, пять бронемашин, восемь автомобилей, станция РЭБ.

Штурмовики «Востока» ушли в глубину украинской обороны в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери ВСУ - более 320 человек, бронемашина и пять автомобилей.

«Днепр» подровнял передний край в Запорожской области: до 40 военнослужащих противника, бронемашина, 20 автомобилей, орудие и две станции РЭБ.

Расчёты ПВО за сутки сняли с неба 11 управляемых авиабомб и 1504 беспилотника самолётного типа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиация, ракетные войска, ударные беспилотники и артиллерия отработали по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам БПЛА и местам сосредоточения украинских подразделений и иностранных наёмников в 147 районах. Расчёты ПВО за сутки сняли с неба 11 управляемых авиабомб и 1504 беспилотника самолётного типа.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 21 АВГУСТА

Дальше - самые яркие новости вокруг СВО на Украине за минувшие сутки.

Киевский авиазавод «Антонов» лишился сборки «Лютых»

Ночью по Киеву и области отработали высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования вместе с беспилотниками большой дальности. В обнародованном Минобороны списке поражённых объектов украинская дальнобойная программа представлена целиком, от комплектующих до готового изделия: «Файер Поинт» - компоненты ударных дронов, «Укрспецсистемс» - сборка и хранение аппаратов самолётного типа, «Антонов» - Ан-196 «Лютый», которым Киев не первый месяц пытается дотянуться до российского тыла.

Тем же заходом накрыло склад с термобарическими авиабомбами М-900, противотанковыми минами и боеприпасами для тяжёлых «Баба-Яг», транспортно-логистический узел «Мартусовка» под Борисполем и хранилище горючего в Броварах - до восьми тысяч кубометров солярки для ВСУ. Накануне вечером в том же перечне оказались склады в портах «Черноморск» и «Южный». В итоге за одну ночь легли и детали, и сборка, и планер, и топливо, и логистика.

На плёнках НАБУ считают, чем платить за Германа

Операция НАБУ под названием «Форрест Гамп», объясняет, откуда взялись деньги на залог за экс-министра энергетики Германа Галущенко - фигуранта «Мидаса», вышедшего из-под стражи под 150 миллионов гривен. По версии бюро и специализированной прокуратуры, эти самые 150 миллионов наличными провели через конвертационные центры и Sense Bank четырьмя траншами: 50, 10, 70 и 20.

Залог вносили фирмы, у которых из активов имелась разве что печать. «Тетрас Оптима» выложила 54 миллиона при годовой прибыли в 35 600 гривен. «Гиран Контракт» - 46 миллионов при уставном капитале в пять тысяч. «Скайт Ритейл» - пять миллионов при нулевом доходе. Схему они описали сами: «Занесли 200 миллионов за Германа. Теперь думаем, чем платить».

По двум связанным делам - «Форрест Гамп» и «Фемида» - проходят уже 13 человек: действующий нардеп Вадим Столар, экс-глава «Укрбуда» Максим Микитась, отстранённое правление Sense Bank, заместитель министра юстиции. Заместителю главы Офиса президента Ирине Мудрой обыски, подозрение и увольнение достались в один день - указ Зеленский подписал, не дожидаясь вечера. Для Микитася прокуратура просит арест с альтернативой в 200 миллионов гривен: сумму, которая, как выяснилось на тех же плёнках, в Киеве находится за четыре транша.

У киевских Patriot кончились ракеты, у Запада – заводы

The Economist свёл украинскую ПВО к трём цифрам: 70 процентов перехвата в марте, 20 в июле, ноль - в одну из августовских ночей. До зимы Киеву нужно минимум 300 ракет к Patriot. Одна ракета PAC-3 MSE стоит 4-5 миллионов долларов. Производство обещают разогнать с 600 штук в год до двух тысяч - но к началу 2030-х. Довоенный уровень американских запасов восстановится не раньше 2029 года, и то если Конгресс проголосует за оборонный бюджет в полтора триллиона.

У киевских Patriot кончились ракеты Фото: REUTERS.

Зеленский после ночного налёта повторил заклинание: «Patriot-перехватчики пока заменить нельзя, и они нужны каждый день». Возразить нечего. Только ракеты берутся с конвейера - одного на весь западный мир, расписанного на годы вперёд, и очередь к нему Киев не возглавляет.

726 беспилотников за ночь - и ни одного прорыва

Киев попытался растянуть воздушный фронт от Крыма до Татарстана: за ночь расчёты ПВО сняли 726 украинских дронов над 19 регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей. Плотнее всего шли на Ростовскую область - там уничтожили около 90 аппаратов. Над Московским регионом сбили 28, над Воронежской - 21, над Тульской - 19, над Калужской - 12, над Ульяновской - 11.

Без последствий не обошлось. В Ульяновске тяжёлое ранение головы получил молодой мужчина. В Воронежской и Калужской областях посекло кровли, фасады и остекление частных домов. В ДНР дрон ударил по маршрутке на трассе Р-280 - погиб человек. Белгородская область за сутки приняла 130 атак по 15 округам: один погибший, девять раненых, семеро в больнице.

Киев попытался растянуть воздушный фронт от Крыма до Татарстана Фото: REUTERS.

Одесские военкомы работали по девизу «Дуй, пакуй і комплектуй»

Государственное бюро расследований объявило подозрения десяти сотрудникам районного ТЦК Одесской области - 15 эпизодов за одно лето. Избиения, слезоточивый газ, насильственная доставка «добровольцев», а в одном случае служебный автомобиль просто сбил убегавшего мужчину. Четверым вменяют пытки и незаконное лишение свободы, они уже за решёткой, шестеро под домашним арестом.

У группы был собственный девиз - «Дуй, пакуй і комплектуй». Его ставили обоями на экраны служебных телефонов. Генпрокурор Руслан Кравченко обратил внимание, что семеро из десяти сами угодили в ТЦК по мобилизации весной 2025-го - вчерашняя добыча быстро осваивает ремесло охотника.

Тем временем в Виннице несколько прохожих отбили у людей в форме очередного «уклониста», пустив в ход метлу и лопату.

Швейцария с 20 августа закрыла статус S для призывников

Федеральный совет ввёл в действие правило, о котором в Берне спорили с весны: временную защиту получают только украинцы, которые «выполняют воинские обязанности в Украине». Военнообязанные, резервисты и добровольцы призывного возраста в статус S больше не попадают. Тем, кто оформился раньше, защиту оставили.

Швейцария синхронизировалась с решением Совета ЕС от 31 июля - Европа выстраивает единый фильтр. Он не отправляет никого в ТЦК напрямую и вообще старается выглядеть исключительно как миграционное регулирование. Просто дверь, через которую украинец призывного возраста законно уезжал на Запад, теперь заперта, а ключ лежит в кабинете военкома.

Берлин предупредил Киев: скидок по «Северным потокам» не будет

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль позволил себе формулировку, которой немецкая дипломатия старательно избегала четыре года: юстиция в ФРГ абсолютно независима, и «скидок на друзей» в деле о подрыве «Северных потоков» не предусмотрено. Детали, добавил министр, Берлин готов Киеву разъяснить.

Подозреваемых в подрыве критической инфраструктуры Берлин ищет не там, куда все эти годы показывал пальцем. Для Киева это тяжелее любой резолюции. Резолюцию можно пережить - а дело о взорванной трубе стоимостью в миллиарды евро не закрывается коммюнике о европейской солидарности.