О чем перед смертью просила Лидия Федосеева-Шукшина: "Исполнить ее волю будет очень нелегко"

Лидия Федосеева-Шукшина успела озвучить последнюю волю Фото: Анатолий МЕЛИХОВ.

Последние годы жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной нельзя назвать простыми. Старенькая актриса тяжело болела. Но куда сильнее она переживала не за свое состояние, а за семью. Ее близкие родственники не прекращали скандалить по разным поводам. Перед смертью звезда экрана успела озвучить свою последнюю волю.

"Беда этой семьи - тотальная нелюбовь. Лидия Николаевна в этом винила себя и очень хотела, чтобы дочери помирились. Это ее главное волеизъявление, ее духовное завещание", - обнародовала последнюю волю Лидии Федосеевой-Шукшиной адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Лидия Николаевна прожила 88 лет Фото: Евгения ГУСЕВА.

Кроме того, актриса хотела, чтобы в квартире на улице Бочкова открылся музей Шукшина. "Я думаю, что исполнить эту ее волю будет очень нелегко. Половина квартиры принадлежит дочери Ольге, второй частью владеет внучка Лидии Николаевны - Анна", - цитирует сайт kp.ru юриста.

Внучка постоянно жалуется на отсутствие материнской любви со стороны Марии Шукшиной. Обиженной и обделенной чувствует себя и младшая дочь Лидии Николаевны - Ольга. В последние годы они жили вместе.

Именно она сообщила о смерти актрисы. "Мама умерла 6 ноября, в 21:02. Сейчас мы заняты организацией церемонии прощания", - отметила Ольга.

Федосеева-Шукшина с дочерью Марией Фото: Евгения ГУСЕВА.

В свою очередь, Мария в блоге попросила молиться: "Умерла моя мама Лидия. Прошу молитв ваших, милые, добрые люди!"

Артистка с младшей дочерью Ольгой и внуком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом Василием Шукшиным. Актриса пережила его на 52 года. Режиссер и писатель умер в 1974 году от инфаркта на съемках фильма "Они сражались за Родину".