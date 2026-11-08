Смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной, новый скандал Волочковой, 24-миллионный долг Романовича: главные новости шоу-бизнеса

Анастасия Волочкова Фото: Евгения ГУСЕВА.

На этой неделе Анастасия Волочкова обменялась обвинениями с бывшим помощником, а актер Сергей Романович рассказал о долгах на десятки миллионов рублей. Кроме того, Стас Ярушин удивил публику выступлением с голым торсом. Рассказываем главные новости за 2-8 ноября 2026.

Волочкова обвинила бывшего директора в непорядочности

Скандальная балерина Анастасия Волочкова поссорилась с Максимом Николаевым, который помогал ей с организацией выступлений. Поводом стал концерт в Краснодаре: балерина утверждает, что помощник забрал свой процент еще до того, как она получила гонорар, причем сумма оказалась больше оговоренной.

Артистка заявила, что больше не хочет видеть Николаева рядом с собой на выступлениях. Тот в ответ напомнил, что полгода занимался ее концертами и продвижением. По его словам, они работали без договора, на дружеских условиях, а процент был его заработком. Мужчина также обвинил балерину в том, что она постоянно меняла планы, из-за чего ему приходилось отменять мероприятия.

Сергей Романович признался в долгах на 24 миллиона

Актер Сергей Романович Фото: Иван МАКЕЕВ.

Актер Сергей Романович рассказал, что задолжал банку крупную сумму денег. По его словам, ежемесячные обязательства превышают миллион: в эту сумму входят кредиты, расходы на детский сад и другие платежи. Артист признался, что финансовая ситуация вызывает у него тревогу, но пообещал не опускать руки и продолжать действовать. В январе, Романович также рассказывал о потере 20 миллионов рублей из-за мошенников, заманивших его в инвестиционный проект.

Стас Ярушин разделся на сцене и стал мемом

Звезда «Универа» Стас Ярушин выступил на фестивале «Шрек Викенд» с обнаженным торсом. Во время исполнения песни «Zombie» артист снял кофту, в итоге видео с выступлением набрало 2,5 миллиона просмотров и вызвало бурную реакцию зрителей.

Отдельное внимание привлекло мемное произношение слова «зомби», которое публика переделала в «Зондбе». «Почему он думает, что на него приятно смотреть?» - возмущаются в комментариях.

Наталья Бочкарева развелась со вторым мужем

Актриса Наталья Бочкарева Фото: Иван МАКЕЕВ.

Актриса Наталья Бочкарева рассталась с Романом Гавриловым, инициатором развода стал супруг, который, как выяснилось на заседании суда, уже давно живет в другой семье. Для артистки это стало неожиданностью.

«Я, честно говоря, сама в шоке. Мы оба верующие люди, и думала, что человек на это не пойдет. Его адвокат заявил: разводите, человек уже давно живет в другой семье», — призналась звезда «Счастливы вместе».

Умер Владислав Быков

2 ноября скончался участник «Что? Где? Когда?» и «Своей игры» Владислав Быков. Ему было 72 года. О смерти сообщила супруга Ольга Деркач: «Слава умер в 9.30». Быков был писателем и журналистом, а также выступал в интеллектуальных телепроектах. Он участвовал в играх знатоков и неоднократно появлялся на экранах в качестве игрока «Своей игры».

Умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Евгения ГУСЕВА.

На 89-м году жизни скончалась Лидия Федосеева-Шукшина. О смерти актрисы 7 ноября сообщила ее дочь Мария Шукшина, опубликовав в соцсетях обращение: «Умерла моя мама, рБ [раба Божия] Лидия. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!»

Федосеева-Шукшина запомнилась зрителям по фильмам «Калина красная», «Печки-лавочки» и «Они сражались за Родину». По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. В последнее время актриса находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Умерла Екатерина Райкина

3 ноября на 89-м году жизни скончалась актриса Екатерина Райкина, дочь Аркадия Райкина. Ей было 88 лет. В Театре имени Евгения Вахтангова сообщили, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание с артисткой состоялось в пятницу, 6 ноября, в Театральной школе сценических искусств. На траурную церемонию приехали сын и внучка Екатерины Райкиной.

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