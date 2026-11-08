Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 9 ноября

1. Новости с передовой: сбиты 538 дронов

2. Пыточные сосредоточены в трех городах незалежной

3. Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение

4. Внешний долг самостийной за пять лет вырос более чем в пять раз

5. Для помощи Киеву до конца года НАТО не хватает 7 млрд. евро

6. «Птицы Мадьяра» прилетели под Харьков бить по Белгороду

7. Зеленского с Эпштейном сравнил бывший британский посол

8. Киевляне сидят без света по пять суток

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 9 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» нанесли противнику такой урон: до 170 боевиков, 11 автомобилей, по две станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Запад» выбила из рядов ВСУ свыше 230 человек. Разбиты 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

От действия «Южной» группировки враг потерял более 170 бойцов. В утиль ушли 24 автомобиля и САУ «Богдана».

Подразделения «Центра» уничтожили 340 националистов. Сожжены три бронетранспортера и шесть бронемашин. А также семь станций радиоэлектронной борьбы.

«Восток» вывел из строя более 185 солдат и офицеров и семь автомобилей.

Бойцы «Днепра» нивелировали до 30 боевиков. Подбиты 14 автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили три управляемые авиабомбы и 538 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 9 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В пыточных особо лютуют в трех городах незалежной

Пророссийское подполье на Украине утверждает: бОльшая часть пыточных в стране сосредоточены в трех городах на востоке. Источник ТАСС сообщил: «Тюрьмы находятся во многих регионах, но основная масса – в Днепропетровске, Запорожье и Харькове. В них проще «изолировать» своих дезертиров или недовольных под видом пленных, не привлекая лишнего внимания». Что касается южных Одессы и Николаева, такие пункты там – переездные и транзитные. Обычно людей в них лишь фильтруют. Хотя отмечены и избиения задержанных. На западе незалежной мини-тюрем меньше всего. А расположены они в областных управлениях СБУ. Каждый пятый в пыточных гибнет. Настоящий предбанник райского сада Европы?

Пророссийское подполье на Украине утверждает: бОльшая часть пыточных в стране сосредоточены в трех городах на востоке. Фото: REUTERS.

Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение

В Telegram-канале Запорожская АЭС в воскресенье сообщили: станция потеряла внешнее энергоснабжение. Уточняется, что воздушная линия 330 кВ «Ферросплавная-1», дававшая электроснабжение для нужд ЗАЭС, отключена защитой. Причина – повреждения из-за ударов ВСУ. Пришлось включать резервные дизель-генераторы. Сейчас они обеспечивают питание оборудования, необходимого для безопасной эксплуатации. На атомной станции подчеркнули: «Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме». Запорожская АЭС с июля по сентябрь была атакована не менее 11 раз. И уже несколько раз оказывалась без внешнего электроснабжения. В Киеве так и не верят, что ветер подует в их сторону...

Внешний долг самостийной вырос в пять раз за пять лет

Минфин Украины грустит: внешний долг державы с конца сентября 2021 года увеличился почти в 5,3 раза и превысил 78% от общего объема госдолга. В ведомстве печальны: «На 30 сентября 2026-го государственный и гарантированный государством долг Украины превысил 9538 млрд гривен. Это более 212 млрд долларов США.». Пять лет назад он немногим превышал 1413 млрд гривен. Что составляло около 57% от общей тогдашней задолженности.

В следующем году госдолг может увеличиться до 276 млрд долларов. При этом на военные расходы хотят отстегнуть более 108 млрд долларов. Широко шагаете – штаны не порвете?

Для помощи Киеву НАТО не хватает 7 млрд. евро

Politico информирует: северо-атлантическому альянсу не хватает жалких 7 млрд евро для покрытия обещанной военной помощи киевскому режиму на этот год. Еще в июле 32 страны-члена НАТО договорились выдать Киеву 70 млрд на ведение боев в текущем году. И столько же – в следующем. Но вот три дипломата из Брюсселя рассказали, что альянс столкнулся с нежданным дефицитом в размере тех самых 7 млрд. А они нужны были для закупки для ВСУ средств борьбы с русскими ракетами и дронами. Из них 1,9 млрд долларов планировались потратить на американское оружие в рамках программы PURL. Издание пишет: «Пропажа денег подчеркивает растущие трудности, с которыми сталкиваются правительства стран НАТО в дальнейшем финансировании Киева». В Брюсселе отмечают «усталость» со стороны крупнейших доноров, «которые ранее финансировали военные пакеты для Украины»». Устал – так отдохни!

«Птицы Мадяра» прилетели под Харьков бить по Белгороду

Матерые дроноводы из печально известных 414-й и 429-й отдельных бригад беспилотных систем ВСУ подтянулись на харьковское направление . Цель этих убийц – повысить интенсивность ударов по белгородскому приграничью. Каратели из бригад «Птицы Мадяра» и «Ахиллес»» привыкли кошмарить мирных жителей городов и поселков вдоль границы. Но, по данным российских силовиков, пункт временной дислокации одного из расчетов «Птиц» уже уничтожен точным прилетом в Харькове. Не пой, птаха, улетай…

Зеленского с Эптшнейном сравнил бывший британский посол

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Экс-посол Британии в России Иэн Прауд заявил, что очередной госвизит Владимира Зеленского на Туманный Альбион грозит ущербом репутации монархии. Дипломат подчеркнул, что глава киевского режима встречался с королем Карлом больше, чем с кем-либо другим из иностранных лидеров. А именно - восемь раз. И очередной визит не нужен короне. В соцсети Х экс-посол написал: «Мы пригласили его с госвизитом, чтобы отметить пять лет войны. Это ошибка». А совместные снимки криворожского трагикомика с сыном почившей Елизаветы могут нанести репутации королевской семьи бОльший ущерб, чем снимки младшего брата короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с американским поставщиком живого товара для элиты Эпштейном. Которому Зеленский близок по духу и по типу работы…

Киевляне сидят без света по пять суток

Украинские СМИ признают: жители украинской столицы массово жалуются на повсеместное несоблюдение графиков отключения электричества. По данным издания «СТРАНА», многие киевляне пишут в соцсетях, что у них света нет уже пять суток. Издание отмечает противоречие с позицией властей и энергетиков: в ДТЭК отвечают, что свет у них есть, либо его скоро дадут. Ну, а киевский градоначальник Виталий Кличко поставил в вину Владимиру Зеленскому то, что тот занимается политическими спекуляциями и бросает ложные обвинения властям Киева на фоне проблем с электричеством и водой в мегаполисе. А вот и не подеретесь, горячие днепровские парни…