KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 19 ноября:

1. Новости с передовой: сбито 310 дронов за сутки

2. Киев купит американский газ у польского посредника

3. Незалежная мобилизует 30 тысяч смертников в месяц

4. Агенты ГУР задержаны в Хабаровске

5. Румынское землетрясение докатилось до 8 регионов Украины

6. Киеву дадут миллиарды за счет российских активов

7. Оттава нашла 45 миллионов на боеприпасы для Киева

8. Амстердам передал Киеву автобусы для пыток

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 19 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» выбил из рядов противника 225 боевиков. Подбиты САУ, 11 автомобилей и шесть станций РЭБ.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: 220 бойцов, три бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

«Южная» группировка вывела из строя до 155 солдат и офицеров. Поражены три артиллерийских орудия и 26 автомобилей.

«Центр» упокоил свыше 345 военнослужащих. В утиль отправлены шесть бронемашин и десять автомобилей.

«Восток» обеспечил ВСУ такие потери: до 200 человек, семь бронемашин, САУ и девять автомобилей.

На счету «Днепра» - до 20 боевиков, бронемашина и 16 автомобилей.

Силы ПВО сбили 310 украинских дронов самолетного типа.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 19 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Киев купит американский газ у польского посредника

О поставке трех партий сжиженного природного газа из Америки в первом квартале 2027-го сообщил «Нафтогаз». Они заключили соглашение с польской ORLEN о поставке СПГ из Штатов с января по март следующего года. В сообщении самостийной компании говорится: «Газ из США будет проходить регазификацию на терминале в Свиноуйсьце и поступать на Украину через польскую газотранспортную систему». Ранее «Нафтогаз» уже закупал американский СПГ. К отопительному сезону прикупили 450 млн кубометров, а на первый квартал 2026-го законтрактовали еще 300 млн кубометров. После того, как с 1 января 2025-го Киев отказался продлевать контракт с «Газпромом» и прервал транзит российского газа в Европу, «Нафтогазу» пришлось покупать голубое топливо на еврорынке по завышенным ценам. Всех обхитрили...

Незалежная мобилизует 30 тысяч смертников в месяц

На Украине среди мобилизованных немалую часть составляют те, кто по возрасту или состоянию здоровья выполнять боевые задачи могут с трудом, либо вовсе не в состоянии Фото: REUTERS.

Депутат Рады Федор Вениславский, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщил, что на Украине в месяц сейчас призывают в армию не менее 30 тысяч граждан. При том парламентарий признал, что среди мобилизованных немалую часть составляют те, кто по возрасту или состоянию здоровья выполнять боевые задачи могут с трудом, либо вовсе не в состоянии. Но военно-врачебные комиссии признают годными к службе всех подряд. Партия сказала «надо!» - инвалид ответил «есть!»

Агенты СБУ задержаны в Хабаровске

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что задержан агент украинских спецслужб, готовивший диверсии в Хабаровском крае. Повязали и его родственника - он собирал информацию об участниках СВО. Агент-недоучка через Telegram установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны незалезжной. Потом его кое-как натаскали на управление дроном. Выдали пульт дистанционного управления. Поручили проводить разведку и совершать диверсии на объектах ВПК и критической инфраструктуры края. А также следить за участниками Специальной военной операции. Лучше бы рыбку ловил на Амуре.

Румынское землетрясение докатилось до 8 регионов Украины

В восьми регионах Украины местных жителей тряхнуло. И не от взрывов, а от подземных толчков. Толчки докатились из-за землетрясения в Румынии. Волнения земных недр ощущались в Киевской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях. Украинский главный центр спецконтроля зафиксировал землетрясение в Румынии магнитудой 5,6, а в украинских городах интенсивность толчков достигала четырех-пяти баллов. Опять москали виноваты?

Киеву дадут многомиллиардный кредит за счет российских активов

Politico информирует: Еврокомиссия готовится выделить Киеву кредит на 45 млрд евро. Его собираются погашать за счет будущих российских репараций или замороженных активов России. Если Москва «вдруг откажется выплачивать репарации», ЕС пустит российские активы на погашения долга. И киевский режим окажется свободен от возвращении долгов его скорбных. Когда хочется и рыбку съесть, и пива выпить за чужой счет, и невинность сохранить, то в чем-то точно промахнешься.

Еврокомиссия готовится выделить Киеву кредит на 45 млрд евро. Фото: REUTERS.

Оттава нашла 45 миллионов на снаряды для Киева

В Оттаве наскребли по сусекам 45 млн канадских долларов или почти 32 миллиона долларов американских в рамках Чешской инициативы по боеприпасам. Это увеличит обязательства страны кленового листа по поставкам патронов, снарядов, и ракет для ВСУ до более чем полумиллиарда канадских долларов. И это поможет «поддержать поставку приоритетных боеприпасов увеличенной дальности и критически важного оборудования для ПВО». Еще 80 млн канадских долларов выделят на сенсорные системы для сил противовоздушной обороны незалежной. Ну и 250 тысяч списанных индивидуальных сухпайков кинут прожорливым боевикам. Чтобы не подавились.

Амстердам передал Киеву автобусы, в которых пытают

Пепейн ван Хаувелинген, депутат парламента Нидерландов от партии «Форум за демократию», заявил, что власти его страны знали о пытках людей в самостийных застенках. Парламентарий написал в соцсети Х: «Из документа, полученного по запросу в рамках закона об открытости госуправления (Woo), следует, что наше правительство знает о том, что в украинских тюрьмах людей пытают. Знает, что людей мобилизуют силой. Это происходит в наших микроавтобусах, которые отправила Киеву Служба исполнения наказаний Нидерландов». Депутат опубликовал скан внутренней переписки сотрудников голландского Минюста, касающейся подготовки речи госсекретаря Клаудии ван Брюгген перед передачей служебных автобусов нидерландской DJI, которая состоялась в мае. В этой переписке один из чиновников отмечает, что на Украине по-прежнему существуют учреждения, где людей подвергают пыткам. Лучше бы вы им партию маковой соломки передали...