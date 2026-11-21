На Украине опять масштабные блэкауты Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 22 ноября:

1. Зеленский раскритиковал Трампа и потребовал гарантий на десятилетия;

2. Президент США анонсировал новые перемирия в украинском конфликте;

3. Зеленский продолжает сыпать угрозами в сторону Крымского моста;

4. НАБУ и САП обвинили контрразведку СБУ в помощи фигурантам коррупционного дела;

5. Население Украины может сократиться до 26,2 млн человек;

6. Министр обороны Германии лично извинился за свои слова про критику украинских ударов по территории России;

7. Украинские военнослужащие, подписавшие контракты при министре обороны Фёдорове в надежде на зарплату в 400 тысяч гривен, их в итоге не получат;

8. В Одессе случился масштабный блэкаут.

МИНОБОРОНЫ РОССИИ УПОЛНОМОЧЕНО СООБЩИТЬ

В ночь с пятницы на субботу Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

В результате ударов поражены:

- Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины;

- электроподстанция 110 кВ в н.п. Сарны Ровенской области, задействованная в подаче электроэнергии предприятиям военной промышленности Украины;

- морское судно типа «сухогруз» на переходе морем в районе Одессы, доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 20 ноября до 08.00 мск 21 ноября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 275 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря

Кроме того, днем субботы Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

В результате ударов поражены:

- электроподстанция 110 кВ в г. Виннице, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины;

- в акватории Черного моря южнее г. Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ

ЗЕЛЕНСКОМУ ГАРАНТИЙ МАЛОВАТО

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский раскритиковал Трампа и потребовал гарантий безопасности на десятилетия. «Просроченный» заявил, что пока «не видит на бумаге» конкретных механизмов предоставления Украине гарантий безопасности по образцу 5-й статьи НАТО. По его словам, также для него остаётся неясным, готовы ли западные союзники вступиться за Киев в случае нового конфликта с Россией.

Зеленский опять недоволен Трампом Фото: REUTERS.

- Мы должны гарантировать Украине, прежде всего нашим людям, и всей Европе, что гарантии безопасности для Украины будут сильными не только в течение этих двух лет, пока Президентом США является Президент Трамп, но и после. Мы воюем ради защиты нашего государства не на два года. И гарантии нам нужны не на два года, а навсегда, - заявил Зеленский. - Даже если Путин и в друзьях с Трампом, как это выяснилось недавно, то то, что два года Путин будет бояться что-то сделать и прийти с агрессией, нас не устраивает. Это не сильный мир - это пауза на два года.

Тут и не поймешь сразу, что Зеленского больше не устраивает — то ли гарантии на «два года», как он выразился, то ли то обстоятельство, что Трамп Путина назвал другом.

ДОНАЛЬД АНОНСИРОВАЛ НОВЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ПЕРЕМИРИЯ

Президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен добиться вскоре более масштабного перемирия между Россией и Украиной. По словам Дональда, его супруга Мелания Трамп проделала хорошую работу в отношениях между Москвой и Киевом. В результате чего в рамках предыдущего перемирия в Алешках удалось успешно провести эвакуацию мирных жителей, «что, вероятно, спасло им жизни».

- Это замечательно, это было перемирие. Теперь мы сделаем то же самое, но в более масштабном виде, - пообещал Трамп.

Аналогичное предложение накануне прозвучало и от Мелании. Оно, конечно, лучше было бы перестать продавать Украине вооружения, но, коль этого не изменить, то с паршивой овцы хоть шерсти клок. Если реально удастся кого-то спасти, то это можно только приветствовать.

МОСТ ВОССТАНОВИМ, А УКРАИНУ - НЕТ

Украинский «просроченный» главарь бандеровцев Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост непременно будет разрушен.

- На атаки Путина на наши мосты мы будем отвечать. И он должен понимать, что этот мост в любом случае не устоит. Речь о нас, о наших силах. Все эти годы… Люди уже забыли, сколько было атак на мосты, железные дороги и так далее, - заявил «просрочка» в очередном интервью и рассказал, что на украинские мосты было предпринято 109 атак. - В этом году с самого начала они поставили перед собой цель уничтожить нашу инфраструктуру — железные дороги и мосты. Они атаковали несколько раз. И, конечно, нам пришлось ответить. Мы нанесли ответный удар по Крымскому мосту. Да. Они должны понимать, что происходит. И, конечно, для нас это абсолютно законная цель.

Украинцам следовало бы не забывать, что предыдущее обещание «просроченного» 40 дней оказывать давление на Россию с целью принудить ее к миру на условиях Украины обернулись для них гигантскими потерями. И подумать, что будет в случае, если Киеву действительно удастся угробить Керченский мост. Как говорят сведущие люди, Крымский мост мы все равно восстановим, а вот Украину — нет.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

АНТИКОРРУПЦИОНЕРЫ ПРОТИВ КОНТРРАЗВЕДКИ

Украинские антикоррупционные структуры НАБУ и САП обвинили руководство контрразведки СБУ в помощи фигурантам коррупционного дела. Глава САП Александр Клименко заявил, что и. о. руководителя СБУ Александр Поклад содействует генералу Сергею Дуке, проходящему по делу «Карфаген» о предполагаемом покровительстве преступной группировке «Химпром». По его словам, сотрудники спецподразделения «Альфа» препятствовали обыску у генерала.

Руководители НАБУ и САП также заявили о возможных незаконных следственных действиях против своих сотрудников и скоординированной кампании по дискредитации антикоррупционных органов. При этом, глава НАБУ Семён Кривонос признал, что доказательств непосредственной причастности руководства СБУ к преступлениям по делу «Карфаген» пока нет.

Напомним, что руководителей НАБУ и САП после выступлений генерала СБУ Дуки вызвали на заседание временной парламентской комиссии для дачи показаний. Тем временем САП готовит подозрение предполагаемому руководителю наркосиндиката «Химпром» Егору Буркину по прозвищу «Мексиканец»

Все действующие лица в этой истории такие хорошие красивые, что от души хочется им пожелать — сожрите друг друга!

НЕОБОСНОВАННЫЙ ОПТИМИЗМ

Заместитель директора Института демографии НАН Украины Александр Гладун в комментарии ТСН озвучил прогноз, что к 2030 году население Украины может сократиться до 26,2 млн человек.

По его оценке, в начале 2026 года на подконтрольной Украине территории проживало чуть более 27 млн человек. К 2030 году население может сократиться до 25,5-26,8 млн, но наиболее вероятная оценка - около 26,2 млн.

При этом, некоторые независимые социологи утверждают, что уже сегодня на подконтрольной украинским властям территории проживают не более 25 млн человек. Если эти оценки верны, демографическая ситуация может быть значительно сложнее, чем следует из прогноза на конец десятилетия.

На самом деле, что тот эксперт, что другие чрезмерно оптимистичны, потому что сейчас на подконтрольной Киеву территории проживает от 20 (по оптимистичным оценкам) до 18 (по пессимистичным для Украины) миллионов человек. И в реальности Украина вошла в такое демографическое пике, из которого нет выхода.

НА МУЗЕЙ «РЕВОЛЮЦИИ ГИДНОСТИ» ДЕНЕГ НЕТ

В очередную годовщину начала Майдана, с которого началось крушение Украины, глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров сообщил, что строительство Музея так называемой «Революции достоинства» в Киеве по-прежнему не началось из-за отсутствия финансирования. Ситуация такова, что проектная документация ещё готовится, а деньги на строительство пока не найдены. Как оказалось, Киеву и здесь приходится рассчитывать на помощь иностранных доноров.

Ещё в 2021 году возведение шестиэтажного музея оценивали примерно в миллиард гривен. В мае 2026-го Зеленский подписал закон, призванный разблокировать строительство, однако средств на него в бюджете так и не появилось. Миллиард гривен — это какая-то просто смехотворная сумма на фоне гигантских хищений украинских коррупционеров из команды Зеленского, но даже такую малость они не хотят пожертвовать в память о тех, благодаря кому смогли так сказочно обогатиться.

МИНИСТР ОБОРОНЫ ФРГ ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ США

Министр обороны Германии Борис Писториус лично извинился за свои прежние слова, в которых он назвал критику украинских ударов по территории России со стороны высокопоставленного чиновника Пентагона «довольно глупым делом». Писториус заявил, что в среду вечером говорил по телефону с Элбриджем Колби, заместителем «министра войны» США, и извинился за выбор слов. Напомним, Колби заявил, что такие удары, вроде атаки на Крымский мост, не приближают мир, и демонстративно покинул заседание формата «Рамштайн» не дожидаясь выступления докладчика от Украины, что вызвало волну критики от представителей европейских стран, но особенно «отличился» немец. Писториус извинился за слова, но подчеркнул, что его поддержка самих украинских ударов не изменилась.

В общем, как в анекдоте: «Клава — не проститутка! Немедленно извинитесь! — Это Клава-то не проститутка? Ну, извините!»

МИНИСТР ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ОБМАНУЛ СВОИХ ВОЕННЫХ

Депутат Верховной рады Украины Ивченко рассказал, что военнослужащие, которые подписали контракты при министре обороны Фёдорове в надежде на зарплату в 400 тысяч гривен, их в итоге не получат.

- Те контракты, которые Федоров пытался ввести, так и не состоялись, поскольку просто не было финансового ресурса на эти контракты. Помните суммы? 400 тысяч на передовой. Физически не было денег, – отметил Ивченко.

Напомним, ранее нардеп Южанина сообщила, что повышение зарплат украинским военным в 2027 году не ожидается и этот вопрос даже не обсуждают в Раде.

Тут даже не знаешь, что больше к месту. То ли обещать — не значит жениться. То ли обещанного три года ждут. Или все-таки бессмертное: «Денег нет, но вы держитесь». А стоит ли?

МАЛЬЧИШИ-КИБАЛЬЧИШИ, НО НАОБОРОТ

В Херсонской области развернуто широкое движение по привлечению за деньги местных жителей к выявлению мужчин, уклоняющихся от мобилизации. По утверждению одной из жительниц региона, некоторые местные сообщают сотрудникам ТЦК о местонахождении мужчин призывного возраста в обмен на вознаграждение.

При этом, для сбора информации зачастую привлекают подростков на мопедах и самокатах. Подростки, на которых, в отличие от взрослых мужиков в камуфляже, окружающие не обращают внимания, отслеживают передвижения мужчин вплоть до дома и передают сведения представителям военкоматов за деньги.

Забыли, ой, забыли на Украине, что доносчику первый кнут.

БЛЭКАУТЫ ЗАКАЗЫВАЛИ?

С утра субботы сначала Левобережный, а потом и весь Киев остался без воды, причем, некоторые районы в таком состоянии уже вторые сутки. Только под вечер вода появилась в некоторых левобережных районах украинской столицы. Причем, у многих киевлян вода из кранов пошла мало того, что под слабым напором, так еще и изумительного синего цвета. Некоторые даже шутили, что из крана течет самый натуральный антифриз.

А вот в городе Вишнёвом Киевской области полностью прекратили водоснабжение из-за ограничений на приём сточных вод в канализационную сеть Киева. То есть, не работает не только водопровод, но и канализация.

В Одессе с водой поначалу проблем не было, зато почти вся Одесса осталась без света из-за масштабного блэкаута. Кроме того, местные власти сообщили об остановке всего электротранспорта.

Синяя вода — это, конечно, подарок. А если добавить туда же немного желтой мочи, то должен получиться украинский флаг, у которого те самые «блакитно-жовтые» цвета.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Украинский языковой омбудсмен шпрехенфюрер Олена Ивановская заявила, что «украинский язык сейчас позиционируется как язык образованных людей, как язык элиты нации, а русский остается языком маргинеса». Дайте тетке циркуль и отправьте измерять черепа, она явно мечтает об этом.

- В Европе, США и на Украине с удивлением обнаружили, что страны Евросоюза заплатили России денег больше, чем направили в помощь Украине — 232 млрд. евро в Москву против 231,5 млрд. в Киев. Еще бы уточнили, что Зеленскому выдали ни за что, а России просто заплатили за товар.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия готовит такой ответ за атаку на Крымский мост, которого ещё не было