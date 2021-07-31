Удар в спину: Мать Децла сделала скандальное заявление о его единственном сыне

16-летний наследник Децла решил пойти по стопам отца и выпустил свой первый клип под псевдоним Juzeppe Junior. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спустя два с половиной года после смерти Кирилла Толмацкого его самые близкие люди все ещё воюют между собой. Как известно, сам Децл долгие годы не общался с родным отцом-продюсером Александром Толмацким, а теперь не только дедушку, но и бабушку вычеркнул из жизни его сын Антоний.

16-летний наследник решил пойти по стопам отца и выпустил свой первый клип под псевдоним Juzeppe Junior, в котором обвинил знаменитого деда в отсутствии помощи. Но этого юному Тони показалось мало: следом появилось интервью, в котором он заподозрил родителей Децла в махинациях с наследством. Терпеть такое бабушка Ирина Толмацкая не стала.

Ирина Толмацкая с сыном. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Очень много вранья! Простите, но мне не нравится, когда мальчик начинает свою карьеру со лжи. Хочется сказать: «Тормози, парень», - обратилась мать Децла к подписчикам в Инстаграме. - На самом деле, у меня тоже очень много претензий к внуку. Начать хотя бы с того, что мы не общаемся: он обращается ко мне, только когда ему нужны деньги. Например, Тони с мамой сейчас живут в моей квартире. Внук может прислать мне счёт за коммуналку, сказать, что у них долг. На этом наше общение заканчивается.

По словам Ирины Толмацкой, она регулярно платит за квартиру, которую сама же отдала Тони и его матери Юлии Киселевой. Бабушка погасила все коммунальные долги, но теперь из-за нехватки денег собирается переписать на внука это жилье: мол, он наконец начал зарабатывать, а значит, сможет себя обеспечить.

- Нас часто упрекают тестом ДНК, который пришлось делать, чтобы доказать родство Тони с Кириллом (рэпер не был официально женат и по документам не значился отцом ребёнка. - Ред.). Но этот тест был нужен только для оформления наследства, - объяснила мать Децла. - Все принадлежавшее сыну мы поделили на троих: Тони, меня и дедушку Александра Яковлевича (Ирина давно разведена с Александром Толмацким, у которого есть другая семья). Из своей части наследства я плачу за жильё внука, а дедушка отдаст наследство Тони по достижении 18 лет. Но внук с этим несогласен: он считает, что все деньги должны принадлежать только ему.

Однако, самое страшное, что сын Децла ни разу не был на его могиле.

- В своём интервью он упоминал, что ходит со мной на кладбище, но это неправда, - заявила Толмацкая. - Никогда внук не был на могиле, наверное, ему это тяжело… Знаете, я давно ни на кого не обижаюсь, просто вычеркиваю из своей жизни. Вот и в жизни Тони меня уже нет и не будет. Он почему-то думает, что я миллионерша, что у меня карманы полны денег. Но я сейчас даже не работаю: уволилась, чтобы ухаживать за больной матерью. А знаете, что внук на это сказал? - «Зря ты ушла с работы. Надо было прабабушку отдать в дом престарелых».

Подписчики Ирины Толмацкой не остались равнодушны к этим признаниям. «Это удар в спину!», «Бедный Кирилл, после откровений сына он, наверно, в гробу перевернулся», - пишут поклонники Децла. Вклиниться в эту дискуссию попытался и отец рэпера, однако, Александра Толмацкого из обсуждения выгнали с позором: фанаты уверены, что он ещё много лет назад передал собственного сына и жену, уйдя к другой женщине.

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