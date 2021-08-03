Почему кончают с собой полицейские, защищавшие Капитолий от сторонников Трампа

Январь 2021 года, противостояние сторонников Трампа и полиции у стен Капитолия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США новая странная эпидемия. Поражает она только полицейских, участвовавших в подавлении беспорядков в Вашингтоне в начале января. Тогда сторонники Трампа, несогласные с результатами президентских выборов, на которых их кандидат уступил Белый дом Джо Байдену, отправились штурмовать Капитолий. Там собрались обе палаты американского парламента, чтобы окончательно утвердить результаты голосования.

И вот по странному стечению обстоятельств уже четверо офицеров, которые выдворяли протестующих, захвативших на время Капитолий, решили добровольно уйти из жизни. 29 июля 2021 был найден мертвым у себя дома Гантер Хашида, офицер полиции американской столицы. Двумя неделями ранее покончил с собой его сослуживец Кайл Дефрейтаг. Еще двое стражей порядка, участвовавших в тех событиях, совершили самоубийство в январе.

Полицейский Гантер Хашида, по долгу службы участвовавший в событиях у Капитолия, был найден мёртвым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И ведь нельзя сказать, что эти четверо были вчерашними курсантами, впервые столкнувшиеся с чем-то серьезным. 44-летний Хашида, например, служил в полиции с 2013-го, Джеффри Смит и Говард Либенгуд, покончившие с собой в январе, отдали службе 12 и 16 лет соответственно.

В Америке уверены, что на опытных офицеров давит вся ситуация вокруг штурма Капитолия. В стране организована специальная комиссия, которая расследует обстоятельства событий 6 января 2021. Ее заседания транслируют в прямом эфире, полицейских постоянно приглашают давать показания. Да и смотрят на них косо чуть ли не все. Одни обвиняют в том, что не смогли защитить конгрессменов и сдали митингующим Капитолий. Другие недовольны, что стражи порядка не присоединились к народному гневу.

Впрочем, и конспирологических версий происходящего хватает. Самая популярная гласит: никакого штурма Капитолия не было. То есть был, конечно, но постановочный — и все это дело рук демократов. Мол, смотрите, люди добрые, цитадель нашей демократии в опасности, надо сплотиться вокруг избранного президента. А когда некоторые участники операции дали слабину, за ними пришлось подчищать. Так что и самоубийства полицейских якобы никакие не самоубийства.

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