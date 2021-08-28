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В мире28 августа 2021 12:06

Россия готова вступиться за Азию: почему у региона нет других реальных союзников

США заложили в Афганистане пороховую бочку под всей Центральной Азией
Александр БОЛГОВАлександр БОЛГОВ
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Талибы поставили США ультиматум убраться из Афганистана до 31 августа

Талибы поставили США ультиматум убраться из Афганистана до 31 августа

Фото: REUTERS

На фоне неразберихи и транспортно-человеческого коллапса, что устроили американцы в аэропорту Кабула, операция России по эвакуации выглядит действительно образцово-показательной. 500 человек были вывезены четырьмя бортами. Среди них не только граждане России, но и Таджикистана, Узбекистана и т.д. Планировали вытащить из Афганистана даже украинцев, и они записались для эвакуации, но, как говорят, под давлением собственных украинских властей отказались от эвакуации.

Что особенно удивляет на фоне полной недееспособности Киева той неразберихи, в которую превратилась украинская операция по вывозу из Афганистана своих граждан: то вывозят не украинцев, а афганцев, то украинский самолет угоняют, то не угоняют, то он оказывается не украинским, а не пойми чьим и т.д. И весь этот бардак происходит после того, как глава МИД Украины Кулеба заявил о том, что другие страны завидуют проведенной Украиной эвакуации. Россия четко провела операцию, показав высшую степень организованности и, главное, надежности.

Впрочем, сейчас не об этом, а о другом. О том, кто реально является для стран региона надежным союзником. Вашингтон сейчас ведет усиленную работу, чтобы соседи Афганистана согласились и на прием афганских беженцев, и на усиление американского присутствия в регионе путем использования существующих объектов военной инфраструктуры этих стран для базирования американских ЧВК и охранных компаний, создания потенциальных пунктов развертывания частей и подразделений американской армии, а также в качестве логистических звеньев для транзита грузов военного характера и так далее. Взамен США обещают разнообразные плюшки – от финансовой помощи до обещаний помощи в качестве союзников.

Правда, последние события в Кабуле показали реальную цену таким обещаниям. Нет, денег, может, еще и подбросят, но это самое простое из всего перечня обещанных плюшек. А вот что касается помощи иного рода, то фиаско в Афганистане должно было развеять все иллюзии относительно состоятельности еще вчерашнего гегемона. По официальным признаниям самих американских властей, армия США в ходе бегства из Афганистана, оставила «Талибану» запрещенному и признанному в РФ террористической организацией, 75 000 автомобилей, среди которых свыше 20 тысяч армейских хамви, 600 000 единиц оружия и 208 единиц авиации. По сути, американцы вооружили самую настоящую армию. Особенно впечатляют данные по авиации, которой у талибов до того практически не было.

Если же учесть, что талибы поставили США ультиматум убраться из Афганистана до 31 августа, и Вашингтон молча проглотил его, хотя нагнал в аэропорт Кабула несколько тысяч военных (для сравнения, наша страна в свое время обеспечила безопасность эвакуации своих дипломатов и сотрудников диппредставительств и специалистов других стран силами одной сводной десантной роты), то становится окончательно понятно, что американским обещаниям грош цена даже в самый базарный день. Последний (по времени) теракт в аэропорту Кабула явно показал неумение США (или нежелание) сохранить порядок даже на территории в их зоне ответственности.

К тому же, афганские беженцы, среди которых, как уже ясно, будет очень немаленькое количество эмиссаров международных террористических организаций, по замыслу США, размещенные в лагерях мигрантов на территории сопредельных с Афганистаном стран, вызовут серьезные осложнения ситуации в этих государствах. И это не только финансовое бремя для местных бюджетов, но и очаги распространения радикального ислама, который является фитилем к пороховой бочке протестов местного населения. Последствия такой политики США в случае ее реализации могут стать совершенно катастрофическими для государственности этих стран.

Но без настоящих союзников, верных своим обязательствам, странам региона не обойтись. И здесь у России практически нет соперников. Да, есть Китай, мощный, громадный, но КНР, осуществляя жесткую внутреннюю политику для сохранения стабильности в своей стране, предпочитает не вмешиваться открыто и явно в конфликты за пределами собственных границ, отдавая приоритет экономическим формам сотрудничества или давления для своей выгоды. Есть Турция, но она прочно зарекомендовала себя, как союзник определенных радикальных и даже террористических группировок, которые обычно имеют обыкновение выходить из-под контроля патронирующих их сил.

Пожалуй, в нынешних условиях нарастания угроз для стран региона только Россия остается единственным эффективным гарантом безопасности этих государств. Причем, Москва уже подтвердила готовность оказывать всю необходимую помощь, как в политической сфере, так и в области военно-технического сотрудничества. И, что немаловажно, как по линии ОДКБ, так и на основе двусторонних договоров. В первую очередь, безусловно, речь может идти об укреплении границ с Афганистаном. Кстати, наряду с Пакистаном и Китаем Россия является государством, с которым у пока победившего «Талибана» начали складываться нормальные отношения. Что, помимо всего прочего, может быть в какой-то степени дополнительной гарантией безопасности государств Центральной Азии. Даже или тем более в условиях, когда будущее Афганистана еще не предопределено, а сама страна может стать ареной новой гражданской войны, развязанной различными террористическими группировками, в результате которой побежденные будут выдавлены в сопредельные страны.

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