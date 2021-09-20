Домушникам, которые помогли сбежать убийце «колбасного короля», дали от пяти до 11 лет колонии

В Истринском суде вынесли приговор членам банды, которая обворовывала подмосковные особняки. Фото: МВД России/ТАСС

В Истринском суде вынесли приговор членам банды, которая обворовывала подмосковные особняки. Четверо из шести подсудимых - Александр Бутнару, Иван Цуркану, Николай Тетеря и Денис Грозаву - также участвовали в побеге из изолятора в Истре. Напомним, в ночь на 6 августа вместе с гражданами Молдовы из ИВС сбежал фигурант резонансного дела - обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди. При этом буквально через несколько дней в суде мигрантам должны были озвучить приговор по делу о серии совершенных ими краж. Молдаван удалось задержать в течение двух недель, Мавриди был пойман на прошлой неделе.

В уголовном деле больше двадцати эпизодов, поэтому материалы пришлось зачитывать целых три дня. Фото: МВД России/ТАСС

Так что участникам этнической банды приговор все-таки вынесли. В уголовном деле больше двадцати эпизодов, поэтому материалы пришлось зачитывать целых три дня.

- В период с июля 2018 года по ноябрь 2019 года злоумышленники в составе организованной группы, совершали кражи, грабежи, разбои и хищение огнестрельного оружия и боеприпасов из домовладений в Московской и Тверской областях, - сообщила руководитель пресс-службы Прокуратуры Московской области Наталия Григорьева. - Общая стоимость похищенного превысила четыре миллиона рублей.

В ночь на 6 августа вместе с гражданами Молдовы из ИВС сбежал фигурант резонансного дела - обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди. Фото: Следственный комитет/ТАСС

Главарь банды Александр Бутнару получил 11 лет колонии строгого режима. Иван Цуркану - 6 лет и 11 месяцев «строгача». Денис Грозаву и Николай Тетеря - по 6 лет колонии общего режима. Еще два участника банды, которые отказались бежать из ИВС - Федор Козарь и Андрей Бугуряк - осуждены на 6 и 5 лет, соответственно.

Защита участников банды собирается оспорить приговор. Параллельно Следственный комитет ведет расследование и по побегу из изолятора.

- Есть вероятность, что дело о побеге будет передано в суд до конца нынешнего года, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - По закону каждый из участников побега может получить еще до 5 лет тюрьмы.

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