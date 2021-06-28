Вдова Михаила Круга сообщила о рождении ребенка

Вдова Михаила Круга Ирина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вдова Михаила Круга поделилась радостью с поклонниками. Ирина Круг объявила о рождении ребенка в семье.

Вдова Михаила Круга рассказала о пополнении в семье. Ирина Круг впервые стала бабушкой. "Встретили нашу маленькую девочку из роддома. Не верится, что я стала бабушкой. Но по-моему это прекрасно", - написала певица в блоге.

Ее старшая дочь Марина родила девочку. Ирина опубликовала трогательное семейное фото, на котором запечатлена вместе с дочерью, внучкой, зятем и сыном Александром.

Напомним, у Ирины Круг трое детей. Дочь Марину звезда родила в 1995 году в первом браке, который продлился недолго. Вторым мужем артистки стал исполнитель шансона Михаил Круг. Ему Ирина родила сына Александра. После убийства певца женщина снова вышла замуж. Избранником артистки в 2006 году стал бизнесмен Сергей Белоусов. В браке с ним родился третий ребенок Ирины - сын Андрей. К сожалению, и этот союз оказался недолговечным. В конце 2020 года артистка сообщила о разводе.

В недавнем интервью Борису Корчевникову артистка впервые назвала истинные причины разрыва. По ее словам, она так и не смогла обрести личное счастье из-за своих чувств к Кругу. "Я знаю, что моему последнему мужу Сергею больно все это. Мой последний муж в итоге не вынес разговоров о Мише, и наш с ним брак распался. Я благодарна Сергею. Между людьми должны быть чувства. Мы жили по-другому", - заявила она.

Напомним, со дня смерти Михаила Круга прошло 19 лет. Вдова короля шансона каждый год ездит на кладбище к певцу в годовщину смерти. "Конечно, мне больно все вспоминать. Сейчас я уже окрепла. Спокойно отвечаю на все вопросы. Бывают периоды, когда я Мишу вспоминаю. Это незаслуженная потеря. Он нам всем необходим и нужен. Мне очень больно, поверьте. Это не его судьба. Не так быстро. Я бы родила ему много детей. Он хотел большую семью. Такому мужчине можно и десять детей родить. Я всегда с Михаилом разговаривала на «вы». Михаил Владимирович. С чем это было связано, я не знаю. Он всегда жил и старался для меня. Я ощутила любовь, подарки и внимание с его стороны с первого дня знакомства. Миша - щедрый человек. Он мог решить любую проблему", - сокрушается женщина.