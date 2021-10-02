"КП в Беларуси" не останется без помощи со стороны России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД РФ находится в постоянном контакте с с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды». Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с блокировкой сайта "КП в Беларуси" и задержанием корреспондента редакции газеты Геннадия Можейко вышла за пределы Минска и перестала быть исключительно белорусской историей. К решению проблемы подключилось и Министерство иностранных дел РФ. Сейчас проблемой занимается российское посольство в Минске.

- Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и продолжила. - Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Захарова, уважаемые, это не просто Мария Захарова и не какой-то обычный чиновник. Как официальный представитель министерства, она сообщает позицию ведомства по тем или иным вопросам. То есть позицию государственной власти в вопросах внешней политики и межгосударственных отношений.

Корреспондент редакции газеты "Комсомольская правда" в Беларуси" Геннадий Можейко Фото: СОЦСЕТИ

Можейко сейчас находится в печально знаменитом изоляторе «Окрестина».

По месту его жительства ранее был проведен обыск в его отсутствие, но в присутствии матери журналиста. По ее словам, во время обыска правоохранители вели себя вполне корректно.

Остается надеяться, что ситуация разрешится в ближайшие дни, и белорусские читатели смогут продолжать читать газету, к которой они привыкли уже на протяжении десятилетий. Вряд ли этого можно было бы ожидать, если бы в лице компетентного органа в историю не вмешалось российское государство.

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