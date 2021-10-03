Анатолий Куликов, генерал армии - об аресте Геннадия Можейко: Правоохранители Белоруссии не должны были сами задерживать журналиста в Москве

Экс-глава МВД, бывший вице-премьер, генерал армии Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- ... Анатолий Сергеевич, это Гамов.

- Да, Саша, слушаю.

- Товарищ генерал армии, вы, наверное, в курсе ситуации с «Комсомолкой», с нашим журналистом, Геннадием Можейко. Он гражданин Белоруссии, но работает в «Комсомольской правде». И его в ночь с 1-го на 2-е октября здесь задержали и увезли в Следственный изолятор в Минск.

- А кто задержал?

- Знаете, непонятно совершенно, кто задержал. Пользуясь тем, что выходные, нам официально ни МВД, ни другие силовые структуры об этом не говорят. Но мама журналиста сказала, что он звонил ей из Москвы. И пропал. А потом ей позвонили и сказали - что сын уже в сизо Минска...

- Может быть, я что-нибудь упустил... Но у нас - на всех наших коллегиях, раньше, когда я еще был министром, не обсуждалось и не предоставлялось белорусским правоохранительным органам такое право, чтобы они беспрепятственно могли приехать и задержать, хотя бы и своего гражданина. Они должны были подать в розыск, подтвердить это документами.

И мы бы тогда задержали и передали. Я не слышал, чтобы был принят закон, отменяющий такие нормы и требования. А это значит, что на нашей территории коллеги из Белоруссии не могли задерживать самостоятельно, без санкции наших правоохранительных органов, даже своего гражданина. Они обязаны были согласовать это и действовать только с участием наших правоохранителей.

Ему какие предъявляют претензии или обвинения?

- Там две статьи ему, извините за такой термин, «шьют». Этот парень, Гена Можейко, он был автором небольшой заметки - интервью с одноклассницей того преступника, который застрелил офицера КГБ.. И она говорила, что в школе много-много лет назад он был, типа, нормальным. Всё. Никакого оправдания.

- Что тебе ещё известно?

- Сайт заблокировали, он теперь не работает. Парень этот по своим личным делам в Москве в эти дни оказался, и его потом потеряли, провели обыск дома, а потом он вдруг - уже там, в Минске, в следственном изоляторе.

- Он гражданин Белоруссии?

- Да.

- Саша, ничего не могу сказать. Одно скажу. Точнее - повторю. Те правоохранители, что приехали из Белоруссии, на нашей территории не могли самостоятельно, без санкции наших правоохранительных органов работать по задержанию даже своего гражданина.

- То есть не должны были так делать?

- Не должны были. Они должны согласовать это и с участием наших действовать.

- Понял, товарищ генерал армии. Спасибо вам огромное.

- Пожалуйста.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В августе 2020 года газету «Комсомольская правда в Беларуси» запретили печатать, поэтому тираж приходилось ввозить из России. Но "Белпочта" отказалась и распространять её среди тех, кто оформил подписку. Газету продавали в редакции и торговых сетях.

Во вторник, 28 сентября 2021, сайт kp.by опубликовал материал Геннадия Можейко с комментарием одноклассницы Андрея Зельцера. Перед этим во время рейда по квартирам лиц, которые могут быть причастны к терроризму, Зельцер застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, а силовики в ответ застрелили Зельцера.

В публикации Можейко одноклассница Зельцера рассказала, что в школе Андрей занимался фехтованием. Она также отметила, что ничего не знает о политических взглядах бывшего одноклассника.

Материал с разговором о Зельцере быстро отредактировали, а вскоре удалили. Несмотря на это, утром после публикации Мининформ принял решение заблокировать сайт kp.by.

В квартире Геннадия Можейко сотрудники КГБ провели обыск, в постановлении на обыск были указаны две статьи уголовного кодекса: ст. 130 ч. 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти). Геннадий был задержан в Москве, сейчас он находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

РЕАКЦИЯ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Да, мы не согласны категорически с этим. Не согласны. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова:

Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева:

"История с журналистом российского СМИ, который написал про убийство сотрудника белорусской КГБ, и за это был признан преступником и врагом народа - дичь. Наше (комиссии СПЧ) требование от Лукашенко немедленно освободить журналиста «КП» из минской тюрьмы. «Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко в настоящее время задержан в Минске, а дома у него был обыск.

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста.

После блокирования сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства.

Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования»

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:

Это абсолютно возмутительный случай, и мы требуем немедленного освобождения нашего коллеги Геннадия Можейко и наказания всех виновных в том, что его задержали. Я вхожу в состав Совета по правам человека при президенте. Мы вчера долго обсуждали в закрытом чате эту ситуацию. И со стороны нашей комиссии по защите прав журналистов и свободы слова уже на сайте Союза опубликовано заявление, оно есть и в наших социальных сетях, и на сайте Союза журналистов. Мы сейчас готовим заявление и от имени Союза журналистов, которое завтра утром появится на сайте, которое мы переведем на английский и отправим в Международную федерацию журналистов и в другие правозащитные и журналистские международные организации. (полный текст интервью)

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