Владимир Сунгоркин рассказал, как «выкрали» Геннадия Можейко и что происходит с «Комсомольской правдой» в Белоруссии

Владимир Сунгоркин рассказал, что стало спусковым крючком всей этой истории. Фото: стоп-кадр видео

- История о том, как выкрали белорусского журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко с территории России, - она в топе всех новостей. Хочется разобраться, как такое произошло? Где он сейчас?

Так известная телеведущая и продюсер Тина Канделаки начала разговор с Главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным в своей программе «Специальный гость» на телеканале RTVI.

Сунгоркин рассказал — что стало спусковым крючком всей этой истории.

- История абсурдная, - сказал Главный редактор «КП». - Где-то часов в 9 вечера сидел Геннадий Можейко, делал заметку на сайт про парня, который застрелил сотрудника КГБ Белоруссии. И позвонил девушке, которая училась в одном классе с тем парнем. А девушка сказала, что, вы знаете, когда мы с ним учились, он был такой правильный, всегда за правду; что с ним случилось, сама удивляюсь. Всё, точка. Можейко это добросовестно изложил, поставил на сайт и пьет кофе, на дворе 21:59 примерно.

«Комсомольская правда» сейчас помогает родителям Геннадия Можейко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через 7 минут выпускающий редактор, политически грамотный, обнаруживает эту заметку. И убирает заголовок: «Парень был хороший и был всегда за правду». Еще немного подумав, он убирает всё. Но уже поздно. 6-7 минут прошло, а он видит как провластные телеграм-каналы Белоруссии уже собрались и обрушились, мол, эта «Комсомольская правда», ужас-ужас, выгораживает убийцу, оправдывает.

Сунгоркин объяснил, что сам он в этот момент «вообще ничего про это еще не знал, на дворе ночь...»

А когда стало известно, что сайт «КП» в Белоруссии заблокирован, Можейко «решил куда-то исчезнуть». И уехал в Москву…

Канделаки спросила, связывался ли Можейко с редакцией? Просил ли помощи?

- Нет-нет. Это происходило в пятницу. Ни со мной, ни с моими коллегами, ни с кем не связывался, - пояснил Сунгоркин. - Мы узнали где он только когда правозащитные форумы сообщили, что он вообще-то уже в СИЗО Минска на Окрестина. А родители его сказали: да, вы знаете, мы с Геной разговаривали, когда он был в гостинице в Москве, он сказал, что он собирается в аэропорт, в Польшу лететь.

Главный редактор «КП» рассказал неофициальную версию произошедшего. Когда Можейко приехал в аэропорт «Шереметьево» на регистрацию самолета в Варшаву, к нему подошли сотрудники российских спецслужб и сказали, что он числится в списках нежелательных персон и должен покинуть Москву. Он ответил - охотно покину, вот мой билет в Варшаву. Но Геннадию предписали вернуться туда, откуда он прибыл - в Минск. И препроводили в самолет до Минска. Где его встретили уже сотрудники КГБ Белоруссии.

Геннадию предписали вернуться туда, откуда он прибыл - в Минск Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Прямой картинки, как его взяли за белы руки, заковали и выкрали, нет. Это лишь суждения, возможно, очень близкие к тому, что было на самом деле, - сказал Владимир Сунгоркин. - Можно это трактовать как похищение? Я думаю, нет. Наверное, это больше похоже выдворение.

Сунгоркин рассказал, что «Комсомольская правда» сейчас помогает родителям Можейко.

А сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии до сих пор не разблокирован.

- То есть деятельность «Комсомольской правды» на территории Белоруссии прекращена? - удивилась Канделаки.

- Абсолютно прекращена, - подтвердил Сунгоркин. - Газету они закрыли около года назад, сайт они закрыли сейчас. Всё. У нас там была газета, кстати, лидирующая, сайт был лидирующий по количеству аудитории, главный сайт Белоруссии.

- Но ведь «Комсомольская правда», как говорят в народе, — «любимая газета Путина». И это на самом деле самая народная газета. Назвать вас экстремистской, блокировать ваш сайт — это крайне странно смотрится со стороны, - поразилась Канделаки. - Как вы из этой ситуации будете выходить? И как наша страна будет выходить?

- Лавров обсуждал эту проблему в Минске, - пояснил Главный редактор «КП». - Обсуждал он ее уже не первый раз. Так же было когда нас закрыли как газету, мы понесли тогда большой урон. Мы коммерческое издание. Мы не получаем деньги из бюджета. Для нас это всё — серьезный финансовый удар.

Итак, Лавров дважды разговаривал на эту тему и делал заявления. Мария Захарова сделала заявления. Администрация президента сделала, причем слова Пескова начинались «Кремль озабочен ситуацией, мы надеемся…» Ну, мне кажется, прозрачнее некуда. Слушайте, ну дальше что, Шойгу должен будет еще что-то сказать?

Рассказал Сунгоркин и о том, что дальше будет с сотрудниками «Комсомольской правды» в Белоруссии.

- Там примерно 20 человек. Мы всем предложили работу в России, сказал главный редактор «КП». - Часть из них поедет. Часть сказали: «Нет, мы еще подумаем. Мы надеемся, а вдруг разблокируют». Ну и часть, наверное, будет искать работу на месте. У них семьи, дети, им сложно уезжать...

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