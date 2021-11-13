Грузинский премьер отчитал Зеленского за Саакашвили

В свое время Саакашвили отказался от грузинского гражданства для получения должности на Украине. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, видимо, окончательно вжился в роль капризного французского императора. То ли наслушавшись своих советников, то ли пересмотрев в зеркало он позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили и решительно потребовал от последнего соблюдения прав бывшего президента Грузии и экс-главы администрации Одесской области. Об этом не только сообщила пресс-служба Зеленского, но и сам он написал в своем микроблоге.

- В телефонном разговоре с @GharibashviliGe подчеркнул, что права гражданина Украины @SaakashviliM должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами, - сообщил всем заинтересованным лицам Зеленский. - Обратился с просьбой о допуске к Михеилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей.

А пресс-служба Зеленского еще и особо отметила, что президент Украины в ходе разговора сделал упор на непропорциональность, недопустимость и неправомерность мер принуждения, применяемых к Саакашвили в Грузии.

Похоже, что настоящих дипломатов на Украине не осталось (сплошь все Кулебы какие-то и Климкины), а служба протокола ликвидирована, как класс. Иначе бы сведущие люди разъяснили бы Зеленскому, что ему лучше, вообще, не соваться бы в эту дурно пахнущую историю. Чтобы не получить по зубам.

Что и произошло. "Союзник" Украины из Тбилиси по "отражению российской агрессии" отреагировал очень нервно и буквально отчитал лидера Украины, словно тупого мальчишку.

- Михаил Саакашвили наряду с другими заключенными находится под круглосуточным мониторингом и получает необходимую медицинскую помощь. К нему допускаются адвокаты, члены семьи, депутаты, уже совершено более ста визитов, - ответил Зеленскому грузинский премьер-министр, отметив, что во время перевозки в тюремную больницу, где он сейчас находится, экс-президент Грузии "оказал сопротивление, нанес физическое и моральное оскорбление сотрудникам учреждения и врачам". Особо Гарибашвили отметил, что "о здоровье бывшего президента заботятся профессиональные грузинские врачи высокой квалификации".

Какое оскорбление нанес Зеленский грузинам, усомнившись в квалификации грузинских медиков, лучше даже не думать. Такое оскорбление просто недопустимо в международных отношениях, тем более, между "союзниками". Но и этого ему было мало. У него даже на минуту не возникло сомнение в уместности собственного вмешательства в историю с Михеилом Николозовичем. А между тем, стоило бы подумать, что гражданин Украины (напомним, Саакашвили отказался от грузинского гражданства для получения должности на Украине) незаконно проник на территорию независимой Грузии и тем самым уже совершил новое преступление вдобавок к тем, по которым он был осужден в Тбилиси, и к тем, что еще расследуются. Более того, Саакашвили не просто гражданин Украины, а высокопоставленный чиновник, государственный служащий Незалежной весьма высокого ранга. И если просьба Зеленского в отношении обычного гражданина еще уместна, то выступление в защиту высокопоставленного чиновника, проникшего в Грузию для совершения государственного переворота, не укладывается ни в какие рамки.

Гарибашвили, кстати говоря, обратил внимание Зеленского на то, что действия Саакашвили "незаконные, провокационные, деструктивные и содержат угрозу стабильности государства", при этом, сделав акцент, что "вмешательство гражданина Украины во внутренние дела Грузии совершенно неприемлемо". Но добивать Зеленского тем, что все это совершил его чиновник, не стал. Грузины бы не стали, вообще, акцентировать на этом внимание, но Владимир Зеленский сам вылез на это минное поле со своей инициативой, лишив Тбилиси хоть какого-то выбора.

Впрочем, и на такую ответную жесткость в Киеве явно не рассчитывали, поскольку в ответ на резкую реплику Гарибашвили хранят "гордое молчание". Решительная украинская коса, со свистом рассекавшая воздух, неожиданно наткнулась на придорожный грузинский валун, лежавший в траве. И, мягко говоря, споткнулась.

Можно только приветствовать неуклюжую слоновью грацию в посудной лавке, которую демонстрирует маленький Зеленский в международных отношениях. Но он, по всей видимости, даже не подозревает, что совершает такие поступки, которые делают его enfant terrible в мире серьезной мировой политики. Как мечтал когда-то его герой в фильме "Ржевский и Наполеон" в минуту откровенности: "Иногда мне кажется, что моим именем назовут какое-нибудь психиатрическое заболевание, а может быть, даже пирожное!". Глядя на поступки и слова Зеленского, невозможно не вспомнить эпизод из фильма Владимира Меньшова "Любовь и голуби", благо он сам на язык просится. Да-да, тот самый: "Девушки, уймите вашу мать!"

Нет, пирожное именем Владимира Александровича назовут все же вряд ли. А вот что касается психиатрии, право, "синдром Зеленского" звучит ничем не хуже, чем, к примеру, "комплекс Наполеона". Благо, для изучения симптомов и течения этой патологии Зеленский даст еще медицине немало поводов и материала.

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