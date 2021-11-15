Наследники звезд со школы пошли на сцену: Где работают сын Барановской, внучка Маслякова и дочь Началовой

Юлия Барановская и Артем Аршавин за ведение коммерческого мероприятия зарабатывают на пару от 1 миллиона до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Фото: пресс-служба фестиваля «Жара».

Дети звезд с малых лет часто бывают за кулисами у родителей – концерты, съемки, спектакли часто идут по вечерам, в выходные и праздничные дни. А знаменитости часто рады подтолкнуть наследников на сцену. Рассказываем о самых обсуждаемых детях звезд, которые со школьных лет на сцене, а сейчас начали активно строить карьеру.

Музыка

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина в ноябре выступила в популярном телешоу «Дуэты». 14-летняя Вера Алдонина исполнила песню мамы «Герой не моего романа». Манера исполнения девочки оказался невероятно похожа на мамину. Зрители в зале рыдали, даже ведущий шоу Сергей Лазарев расчувствовался: «Как же твой голос похож на голос мамы! Это просто невероятно! Я говорю, а у меня голос дрожит».

Юлия Началова умерла два с половиной года назад, с тех пор Вера живет с родителями мамы, часто бывает в семье отца. Дедушка девочки Виктор Началов сделала звезду из дочери, а теперь стал наставником внучки - девочка сама с детства стала интересоваться музыкой и театром. Ее мечта работать в музыкальном театре. Вера Алдонина учится в престижной частной школе – дети там проводят целый день, после уроков делают домашку, потом занимаются в кружках и секциях. Девочка увлекается музыкой, пишет стихи. В театральной студии при школе поставили мюзикл «Поющие под дождем», в котором Вера сыграла главную роль и стала лучшей актрисой на театральном фестивале английском драмы «Золотая веточка». За этот год дочка Юлии Началовой еще много что успела: победила в международном фестивале «Золотое сечение» в номинации «Эстрадный вокал» с песней Уитни Хьюстон, стала лауреатом кинофестиваля «Отцы и дети» с песней деда. Кстати, крестная мама Веры Алдониной певица Лариса Долина работает завкафедрой эстрадно-джазового пения факультета Московского государственного института культуры. Возможно, что Вера захочет учиться у второй мамы.

Вера Алдонина сейчас исполняет песни мамы Юлии Началовой. Фото: СОЦСЕТИ

Дочь певицы ГлюкоZы — ровесница Веры. Но карьера 14-летней Лидии Чистяковой (поет под псевдонимом Lidus) поставлена на успешные эстрадные рельсы – клипы ребенка иногда набирают не меньше просмотров, чем хиты ее мамы. К примеру, у клипа Lidus «Петарда» на YouTube 1,6 миллиона просмотров. Муж ГлюкоZы бизнесмен Александр Чистяков помог дочке – поверил в нее и в желание ребенка писать тексты песен, исполнять их. У ребенка появился продюсер, папа покупал музыку.

ГлюкоZа рассказала нам: «Дочь начала с клипов-мультиков, не афишируя себя. Нашей основной задачей было сделать так, чтобы Лидусю полюбили за ее творчество, не зная, чья она дочка. Чтобы не было никакого предвзятого мнения, сравнения. После того, как клипы Лидуськи стали набирать больше миллиона просмотров, мы поняли, что есть люди, которые ее уже любят. Дочке стали писать поклонники в соцсетях: мы тебя обожаем, ждем еще и еще. Для нас это стало знаком: Лиду можно показать и представить».

Сейчас у девочки есть и анимационные клипы, и обычные, музыка рассчитана не только на ровесников – но и на публику постарше.

Клипы Лидия, как и ее мамы ГлюкоZы, набирают миллионы просмотров. Фото: Личный архив

Театр и заказники

Старший сын телеведущей Юлии Барановской с пеленок на виду – в детстве он участвовал в фотосессиях, благодаря отцу знаменитому футболисту Андрею Аршавину. Когда семья жила в Лондоне, мама отдала мальчика с трех лет заниматься в театральную школу. А после расставания родителей Артем Аршавин последние девять лет живет в Москве с мамой, сестрой Яной и братом Арсением. 15-летний Артем Аршавин – артист и ведущий. Профессию он выбрал еще в начальной школе, когда мама отдала Артема в театр-студию «Непоседы». Мальчику быть артистом понравилось, и в «Непоседах» его быстро разглядели. Аршавин стал выступать не только в больших праздничных концертах коллектива, но и вести их – и в Кремлевском дворце, и на сценах поменьше. Вскоре ребенка стали приглашать для ведения других детских мероприятий.

Три года назад Артем Аршавин вышел на сцену Большого театра - в опере «Билли Бадд» в роли юнги корабля «Неустрашимый». Опера шла на английском языке, которым Артем владеет в совершенстве, так как раньше жил и учился в Англии. Сейчас мальчик играет в спектакле Константина Хабенского «Поколение Маугли».

Артем Аршавин хорошо учится в престижной частной международной школе и сам формирует очень плотный график занятости – нравится и привык жить в таком ритме. В этом году он вел детские праздники, концерты и фестивали самостоятельно. И с мамой - детскую музыкальную премию «Жара». Гонорар за коммерческие светские мероприятия у Юлии Барановской и Артема Аршавина на двоих – от 1 миллиона до 1 миллиона 200 тысяч рублей. На недавнем фестивале Артем рассказал журналистам о первых заработках: «Мне на днях пришел заработок за спектакль в Большом театре – 27 тысяч рублей. Играли там, а зарплата пришла спустя несколько лет».

У Артема Аршавина уже несколько лет есть концертный директор – все как у взрослых артистов. Юлия Барановская говорит, что сын сам себя проявил – она его не продвигала и не пиарила. Однако на перспективные для подростка мероприятия старшего наследника Барановская берет с собой – недавно Юлия сидела в жюри «ТЭФИ-kids», и Артема брала с собой за кампанию.

На днях Аршавин уверенно выдал в одном интервью: «Думаю, что ведение мероприятий будет частью моей будущей профессии – мне это очень нравится».

Кстати, воспитанники театра-студии «Непоседы» Артем Аршавин и Таисия Маслякова (еще одна наша героиня) провели в паре несколько мероприятий: концерт «Взрослые и Дети» к Международному Дню защиты детей и другие концертные программы в Кремлевском дворце, «Доме музыка» и «Планету КВН».

Телевидение

15-летняя Таисия Маслякова – внучка Александра Маслякова-старшего и дочка Александра Маслякова-младшего. Вся ее семья работает в империи под названием КВН, поэтому Таисия с детства за кулисами игры. А этой осенью Таисия Маслякова стала ведущей на Первом канале программы «Детский КВН». Передачу Таисия вела с капитаном команды КВН Высшей лиги «МегА» Степаном Лукиным. На сцене девочка как рыба в воде – к камере и зрителям в зале она привыкла, ведет себя уже как профессионал. Так что возможно в будущем у нашего КВН будет женское лицо.

Таисия Маслякова этой осенью стала телеведущей. На фото с соведущим программы «Детский КВН». Фото предоставлено компанией «Амик».

Спорт, подиум, реклама

Восьмилетний Саша Плющенко второклашка, но его учебный график скорректирован под основной рабочий – спортивный. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской звезда с пеленок. Мальчик с младенчества зарабатывает - снимается в рекламе, у него серьезные контракты, обложки в глянце, модные показы, участие в ледовых шоу со звездами мирового фигурного катания. Люксовые бренды присылают мальчику в подарок обновки из новых коллекций, а крупные компании приглашают на мероприятия. Ребенок и правда известный – в инстаграме у Саши 1 миллион 300 тысяч подписчиков, в Тик Токе с хештегом #ГномГномыч 64 миллиона видео. С легкой руки родителей мальчик с детства зовут Гном Гномыч – это его ник в соцсетях.

Но у Саши Плющенко есть в жизни мечта – стать олимпийским чемпионом. Поэтому в школу он ходит два раза в неделю (учится в государственном учебном заведении), остальное время все занятия – онлайн. График на катке у Плющенко насыщенный - 6 дней в неделю по 6 – 8 часов в день. В расписании: общая физическая подготовка, хореография, танцы (классический, современный), растяжка. А также лед: по две тренировки в день, каждая по полтора часа, то есть три часа на льду. Уезжает Саша утром из дома, а возвращается ближе к вечеру.

Отцовские порой могут и растопить сердце тренера Евгения Плющенко: «Он еще маленький, поэтому стараюсь сильно не «душить» на тренировочном процессе. Хочется, чтобы у него все равно было детство, чтобы тренировка была в радость. Но иногда, когда он бывает не вкладывается в полную силу в тренировочный процесс – приходится и гаркнуть. Стараюсь быть со всеми детьми одинаковым. Не выделять сына. Хочу сделать из него хорошего спортсмена. И главное хорошего порядочного человека».

Тренер Евгений Плющенко рядом с сыном Сашей — и на соревнованиях, и на тренировках. Фото: СОЦСЕТИ

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