Михаил Саакашвили может забыть свою новую подругу: сожительница экс-президента Грузии Елизавета Ясько пожаловалась на провалы в его памяти

Михаил Саакашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народный депутат Украины Елизавета Ясько, скрашивавшая мужское одиночество Михаила Саакашвили вдали от семьи и супруги Сандры, оставшихся в Нидерландах, и ставшая его возлюбленной, сообщила страшнейшее известие. Она сейчас одна из немногих, кроме адвокатов, кто имеет периодический доступ к содержащемуся под стражей и находящемуся сейчас в военном госпитале Михаилу Саакашвили. И, по ее словам, у Михаила Николозовича начались провалы в памяти.

- Есть эпизоды провалов в памяти, - сообщила Ясько и объяснила. - Это обусловлено насилием и пытками, которые он испытал в тюрьме. Его нельзя в таком состоянии возвращать в тюрьму, и он должен проходить реабилитацию на свободе.

Но грузинские власти "на слезу" взять вряд ли удастся. В Минюсте уже сообщили, что после улучшения физического состояния Сакашвили его вернут в тюрьму в Рустави, откуда он и загремел в "больничку".

Врачи разрешили Михаилу Саакашвили после выхода его из голодовки усиленное питание с 14 декабря, а, кроме этого, назначили ему тренера. По мнению медиком, тренер заключенному необходим, так как сам "он ленится и мало двигается", отчего его физическая форма деградирует. Мать Саакашвили тоже поделилась с журналистами, что Саакашвили сейчас предпочитает постельный режим и жалуется на усталость.

Однако, как рассказала Лиза Ясько, к событиям за стенами тюрьмы и госпиталя Саакашвили равнодушным не остается. Более того, 21 декабря ему исполнится 54 года, и он очень надеется, что в этот день его сторонники, которых у него в Грузии, хватает, что уж там скрывать, устроят масштабную акцию протеста, которая в результате выведет его на свободу и даст возможность снова сбежать из Грузии. На зарубежных друзей, в частности, из США, надежды у него никакой не осталось. Максимум, что высказали страны Евросоюза и США, так это пожелание, чтобы содержание Саакашвили в тюрьме во время новых судебных процессов и после при отбытии наказания не выходили за "цивилизованные рамки". Супруга Сандра, узнав про украинскую "походную жену" своего мужа, ни разу не высказалась в его защиту и, по некоторым сведениям, занята сейчас бракоразводным процессом.

А Елизавете Ясько остается лишь ждать выхода Саакашвили на свободу и надеяться, что провалы в памяти не окажут рокового воздействия на его память, и он, когда она кинется ему на шею, не остановит ее словами: "Женщина, ты кто такой?"

Правда, если это случится лет через 10 или еще позже, то не вспомнить может она сама. А, может быть, процесс уже вовсю идет. Она ведь не сказала, о чем или о ком Саакашвили забывает уже сейчас.

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