Президентская дюжина – Путин назвал правительству 13 задач на 2022 год

Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с правительством. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В пятницу, 24 декабря, Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с правительством.

- До Нового года осталась неделя, эти дни как правило, стремительно пролетают, все стараются уложиться в графики и планы. Не сомневаюсь, что и правительство сегодня работает в таком же режиме. Поздравляю с наступающим Новым годом, - начал встречу президент, а потом перешел к перечислению задач уже на следующий год.

Вот, что от Кабмина ждет российский глава:

1. «Реализация нацпроектов подошла к экватору. Они реализуются уже три года, и в предстоящую трехлетку все заявленные планы должны быть выполнены», - поручил Путин.

2. «В центре масштабной работы – человек, его благополучие. Смысл работы, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. В следующем году нам нужны такие весомые очевидные результаты», - заявил президент.

3. Необходимо без пауз обеспечить качественный экономический рост.

4. «Надо задействовать все факторы роста: фронтальное развитие инфраструктуры, цифровизацию и технологическое обновление отраслей экономики», - перечислил руководитель страны.

5. Энергоэффективность экономики надо повысить.

6. Развивать несырьевой экспорт.

7. Заниматься подготовкой кадров.

8. Поддерживать деловые инициативы граждан.

9. «Экономический рост должен создавать новые рабочие места. Вести к повышению доходов российских семей», - напомнил Путин.

10. «Для повышения реальных располагаемых доходов надо продолжить курс на подавление инфляции. Надо защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», - распорядился президент.

11. Индексация МРОТ и повышение пособий – только начало. Надо делать больше.

12. «У людей должны быть твердые источники дохода, необходимо снижать издержки бизнеса, помочь ему высвобождать средства для повышения зарплат», - сказал глава страны.

13. Особое внимание надо уделить программам занятости молодежи.

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