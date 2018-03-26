2018-03-26T05:51:31+03:00
Политика

Захарова: То, что сейчас делает Великобритания по отношению к России – это «черный пиар» мирового масштаба

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у Лондона нет никакой доказательной базы по «делу Скрипаля»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Нынешние действия Великобритании, бездоказательно обвиняющей нашу страну по делу бывшего шпиона Сергея Скрипаля и пытающейся заручиться международной поддержкой, не более чем «черный пиар» мирового масштаба, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что сейчас делает Великобритания – это черный пиар и антиреклама мирового масштаба. Что мы видим на сегодняшний день? Вот этот колоссальный провал с точки зрения фактуры: ну просто нет той доказательной базы, которой бы Лондон мог прикрыться», - сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат отметила, что британские власти, не имея фактов ля оправдания своей версии инцидента в Солсбери, «делают ставку на широчайшую консолидацию внешнеполитических ресурсов».

«Я имею в виду политический истеблишмент – это мировая поддержка. В первую очередь, партнеры по Европейскому союзу и по НАТО», - пояснила Мария Захарова.

Как уже писал сайт kp.ru, ранее она рассказала, что посол России в Великобритании в Лондоне Александр Яковенко в ответ на запросы и ноты российской стороны получает от британского МИД «неграмотные отписки».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Лондона по делу Скрипаля «невиданным хамством» и «провокацией».

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