Захарова: То, что сейчас делает Великобритания по отношению к России – это «черный пиар» мирового масштаба
Нынешние действия Великобритании, бездоказательно обвиняющей нашу страну по делу бывшего шпиона Сергея Скрипаля и пытающейся заручиться международной поддержкой, не более чем «черный пиар» мирового масштаба, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«То, что сейчас делает Великобритания – это черный пиар и антиреклама мирового масштаба. Что мы видим на сегодняшний день? Вот этот колоссальный провал с точки зрения фактуры: ну просто нет той доказательной базы, которой бы Лондон мог прикрыться», - сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Дипломат отметила, что британские власти, не имея фактов ля оправдания своей версии инцидента в Солсбери, «делают ставку на широчайшую консолидацию внешнеполитических ресурсов».
«Я имею в виду политический истеблишмент – это мировая поддержка. В первую очередь, партнеры по Европейскому союзу и по НАТО», - пояснила Мария Захарова.
Как уже писал сайт kp.ru, ранее она рассказала, что посол России в Великобритании в Лондоне Александр Яковенко в ответ на запросы и ноты российской стороны получает от британского МИД «неграмотные отписки».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Лондона по делу Скрипаля «невиданным хамством» и «провокацией».
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