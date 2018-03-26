Спасатели не нашли людей в третьем кинозале ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

СЕГОДНЯ 05:58 2018-03-26T06:11:00+03:00

В Кемерово давно наступило утро. Так выглядит горевший ТЦ сейчас Фото: Лариса МАРУЦАК

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К этому часу спасателям удалось пробиться в третий кинозал торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где, как предполагалось, могли оставаться дети из списка без вести пропавших после пожара. Но сотрудники МЧС не нашли там людей – ни живых, ни мертвых.

Об этом рассказали журналистам в оперативном штабе на месте трагедии. Отмечается, что входные двери в кинозалы ТЦ не были запертыми.

«Все залы были открыты. Доступ в последний кинозал блокировался обрушившимися конструкциями и дымом», - приводит слова сотрудника штаба Интерфакс.

Таким образом, число жертв пожара остается прежним: как ранее сообщал сайт kp.ru, официально подтверждена гибель 37 человек, девять из них – дети, еще 84, по уточненным данным, пострадали. Без вести пропавшими считаются 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Напомним, страшный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем в воскресенье, 25 марта. Он начался на четвертом этаже здания, где располагаются детский каток, большой детский активити-парк «Круча», кафе и фитнес-клуб, а также 3D-кинотеатр с тремя кинозалами. По двум основным версиям, причиной возгорания могли стать детская шалость с огнем или неисправная электропроводка.

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