2018-03-26T06:11:00+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Спасатели не нашли людей в третьем кинозале ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Таким образом, число жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре остается прежним – 37 человек [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Кемерово давно наступило утро. Так выглядит горевший ТЦ сейчасВ Кемерово давно наступило утро. Так выглядит горевший ТЦ сейчасФото: Лариса МАРУЦАК
Изменить размер текста:

К этому часу спасателям удалось пробиться в третий кинозал торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где, как предполагалось, могли оставаться дети из списка без вести пропавших после пожара. Но сотрудники МЧС не нашли там людей – ни живых, ни мертвых.

Об этом рассказали журналистам в оперативном штабе на месте трагедии. Отмечается, что входные двери в кинозалы ТЦ не были запертыми.

«Все залы были открыты. Доступ в последний кинозал блокировался обрушившимися конструкциями и дымом», - приводит слова сотрудника штаба Интерфакс.

Таким образом, число жертв пожара остается прежним: как ранее сообщал сайт kp.ru, официально подтверждена гибель 37 человек, девять из них – дети, еще 84, по уточненным данным, пострадали. Без вести пропавшими считаются 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Напомним, страшный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем в воскресенье, 25 марта. Он начался на четвертом этаже здания, где располагаются детский каток, большой детский активити-парк «Круча», кафе и фитнес-клуб, а также 3D-кинотеатр с тремя кинозалами. По двум основным версиям, причиной возгорания могли стать детская шалость с огнем или неисправная электропроводка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Передайте маме, что я ее любила»! Дети звонили близким из охваченного пламенем кемеровского ТЦ

Судьба запертых в кинозале школьников спустя 10 часов после начала пожара неизвестна (подробности).

Огненная ловушка: двери кинозала, где дети смотрели мультфильм, оказались заблокированы

В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся десятки людей, в том числе дети (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

«Мы 40 минут кричали с крыши, никто не приходил». Спасенная на пожаре в Кемерово рассказала об эвакуации

В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны (подробности).

Пожар в кемеровском торговом центре.Среди погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове есть дети

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Посольство России в США призвало Белый дом «помочь Лондону и успокоить Даунинг-стрит»
Захарова: То, что сейчас делает Великобритания по отношению к России – это «черный пиар» мирового масштаба
«Надежда есть всегда»: Глава МЧС рассказал о поисках людей после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Кемеровские спасатели ищут более 40 детей, пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Египтяне выбирают нового президента
ПВО Саудовской Аравии перехватили семь ракет, запущенных из Йемена
Захарова: Трагедия в Кемерово должна стать уроком для всех
СМИ сообщили о задержании главы фирмы, владеющей ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
На третьем этаже ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обнаружены новые очаги возгорания
Спасатели нашли тела 40 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Одной из версий причин пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово называют неисправную электропроводку
Число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилось до 37
Военный эксперт оценил пособие-комикс для армии США о столкновении НАТО с Россией
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до 14
В Барселоне произошли столкновения после ареста Пучдемона в Германии
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до семи
СМИ: Пучдемон попросит политическое убежище в Германии
Россия представила фотовыставку в штаб-квартире ООН
Криминалисты опровергли версию взрыва в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
В Совфеде рассказали о попытках вмешательства извне в российские выборы
Следователи проверяют информацию о 35 пропавших при пожаре в Кемерово
В Кемерове потушен пожар в торговом центре "Зимняя вишня"
Путин дал ряд поручений в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово
Захарова: посол РФ получает «неграмотные отписки» от МИД Великобритании по делу Скрипаля
Женщина погибла в Подольске от упавшей с крыши глыбы льда
Троих пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ детей нашли живыми
Вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП в Новой Москве ребенка