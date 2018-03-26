Посольство России в США призвало Белый дом «помочь Лондону и успокоить Даунинг-стрит»

СЕГОДНЯ 06:30 2018-03-26T06:54:34+03:00

Российские дипломаты считают, что ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой еще можно предотвратить

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Российские дипломаты призвали Вашингтон «помочь Лондону и успокоить Даунинг-стрит» в ситуации, сложившейся вокруг расследования по делу бывшего шпиона Сергея Скрипаля, чтобы сохранить «небольшой позитив» в российско-американских отношениях. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном на страницах дипмиссии нашей страны в Twitter и Facebook.

«У Белого дома еще есть время, чтобы предотвратить негативные последствия фейковой истории ради того небольшого позитива, который остался в российско-американских отношениях», - в частности, отмечают в российском посольстве, подчеркивая, что отношения России и США очень многогранны, от них зависит стратегическая стабильность во всем мире.

В твите дипломатов, начинающемся со слов «Помогите Лондону. Успокойся, Даунинг-стрит», тоже говорится о зависимости мировой стратегической стабильности от отношений между Москвой и Вашингтоном, которые «не должны стать заложниками явно постановочных событий».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Лондон совершенно бездоказательно возложил вину за произошедшее в английском Солсбери на нашу страну. Комментируя обвинения британской стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Лондона по делу Скрипаля «невиданным хамством» и «провокацией».

В субботу в СМИ появилась информация, что 26 марта президент США Дональд Трамп может объявить о высылке «десятков» российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

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