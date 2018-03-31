Посол России в США рассказал, что американские спецслужбы пытались завербовать наших дипломатов
Посол России в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами подтвердил, что американские спецслужбы пытались завербовать его коллег, причем в последнее время такие попытки участились, и в первую очередь заставить предать свою страну хотели тех сотрудников российских представительств в Штатах, которым объявили о высылке.
«В последние дни резко активизировались специальные службы США в отношении в первую очередь уезжающих наших товарищей. Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые пытаются установить неформальные, это очень деликатно сказано, отношения с нашими дипломатами», - рассказал Анатолий Антонов.
Ранее о том, что американские спецслужбы в надежде воспользоваться непростой для российских дипломатических сотрудников ситуацией предлагают им «помощь» в обмен на «негласные отношения на взаимовыгодной основе», сообщили в МИД России.
Анатолий Антонов подчеркнул, что «это – не единичные случаи», и он неоднократно был вынужден сообщать о таких попытках в Москву. Кроме того, посол рассказал, что высылаемые Вашингтоном из Штатов россияне вылетят домой вместе с семьями 31 марта: за ними из российской столицы прислали два самолета, передает ТАСС.
Как сообщал сайт kp.ru, о высылке 60 дипломатов «в знак солидарности» с Великобританией США объявили в понедельник, 26 марта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Такого еще не было: Запад сообща высылает больше сотни российских дипломатов
Напрасно посольство России в США призывало Дональда Трампа успокоить Британию и не идти у нее на поводу. В понедельник Вашингтон объявил о массовой высылке из страны российских дипломатов, переплюнув по количеству даже Лондон, - целых 60 человек (подробности).
РЕАКЦИЯ
Ответный удар: Россия высылает европейских дипломатов
Москва принимает «зеркальные меры» в ответ на массовый бойкот стран, поддержавших Британию из-за так называемого «дела Скрипалей» (подробности).
МЕЖДУ ТЕМ
Доказательства Великобритании по делу Скрипаля оказались «пустышкой»
Страны ЕС начали высылать российских дипломатов на основе «школьной презентации» (подробности).