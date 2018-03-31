Посол России в США рассказал, что американские спецслужбы пытались завербовать наших дипломатов

СЕГОДНЯ 06:35 2018-03-31T07:12:44+03:00

В первую очередь это касалось тех сотрудников российских дипмиссий, которые были вынуждены уехать из Штатов

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Посол России в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами подтвердил, что американские спецслужбы пытались завербовать его коллег, причем в последнее время такие попытки участились, и в первую очередь заставить предать свою страну хотели тех сотрудников российских представительств в Штатах, которым объявили о высылке.

«В последние дни резко активизировались специальные службы США в отношении в первую очередь уезжающих наших товарищей. Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые пытаются установить неформальные, это очень деликатно сказано, отношения с нашими дипломатами», - рассказал Анатолий Антонов.

Ранее о том, что американские спецслужбы в надежде воспользоваться непростой для российских дипломатических сотрудников ситуацией предлагают им «помощь» в обмен на «негласные отношения на взаимовыгодной основе», сообщили в МИД России.

Анатолий Антонов подчеркнул, что «это – не единичные случаи», и он неоднократно был вынужден сообщать о таких попытках в Москву. Кроме того, посол рассказал, что высылаемые Вашингтоном из Штатов россияне вылетят домой вместе с семьями 31 марта: за ними из российской столицы прислали два самолета, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, о высылке 60 дипломатов «в знак солидарности» с Великобританией США объявили в понедельник, 26 марта.

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