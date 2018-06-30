Политолог объяснил, зачем ЕС призвал Россию признать ответственность за гибель МН17

СЕГОДНЯ 04:24 2018-06-30T04:31:12+03:00

Жертвами крушения малайзийского Boeing на востоке Донецкой области стали 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа Фото: REUTERS

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Лидеры стран Евросоюза призвали Россию признать ответственность за крушение малайзийского Boeing над Донецком в 2014 году, чтобы на фоне серьёзных разногласий в подходе к решению миграционного кризиса создать видимость единства ЕС.

Такое мнение высказал политолог Александр Асафов, предположив, что включить этот пункт в резолюцию по и тогам первого дня саммита в Брюсселе потребовал один из участников встречи.

«И, чтобы не раскалывать ЕС при множестве разногласий по другим вопросам, его включили в резолюцию по остаточному принципу. Это попытка сохранить единство перед лицом внешнего врага», - сказал эксперт в интервью телеканалу RT.

«И этот враг — совсем не Россия», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Совместная следственная группа по расследованию гибели рейса МН17 заявила, якобы «Бук», которым был сбит лайнер, принадлежал Вооруженным силам России. В Минобороны РФ опровергли эту версию, однако это не помешало Австралии и Нидерландам официально обвинить Москву в причастности к этой авиакатастрофе.

Напомним, жертвами крушения малайзийского Boeing на востоке Донецкой области стали 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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