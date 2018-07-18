2018-07-18T05:51:17+03:00
Политика

Путин и Трамп на встрече в Хельсинки не говорили о возвращении лётчика Ярошенко на Родину

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский летчик Константин Ярошенко. Фото: Валерий Матыцин/ТАССРоссийский летчик Константин Ярошенко. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Во время переговоров в Хельсинки президенты США и России Владимир Путин и Дональд Трамп тему о российском летчике Константине Ярошенко и его возможном возвращении на Родину не обсуждали.

Раннее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова говорила, что попросит включить вопрос об отбывающем 20-летний срок в американской тюрьме россиянине в повестку встречи лидеров двух стран.

Однако, как сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков газете «Известия», разговора о Константине Ярошенко на саммите не было.

«Не поднимался вопрос «дела Ярошенко», - приводит издание слова представителя Кремля.

Сам же лётчик, которого недавно перевели в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут), и его семья намерены бороться за скорейшее возвращение американского узника в Россию.

Ранее сайт kp.ru писал, что у Константина Ярошенко очень болят зубы, и посольство России в США добивается, чтобы его отвезли к стоматологу.

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