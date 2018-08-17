Чавушоглу: Проблемы между Турцией и США можно легко разрешить

СЕГОДНЯ 09:53 2018-08-17T09:53:08+03:00

Но только не с нынешним подходом Вашингтона, отметил глава турецкого МИД

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Накопившиеся на сегодняшний день проблемы между Соединенными Штатами и Турцией можно «легко» разрешить, если Вашингтон изменит свою политику по отношению к Анкаре. Так заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Турция не хочет проблем ни с какой страной, мы можем легко урегулировать наши проблемы с Соединенными Штатами, но только не с нынешним подходом США», - приводит его слова телеканал CNN Turk.

Чавушоглу добавил, что Штаты слепы: «не знают, не видят, кто настоящий друг».

Напомним, и без того не самые теплые отношения между двумя странами в последнее время еще сильнее обострились по многим причинам: США повысили пошлины на импорт алюминия из Турции до 20%, а стали – до 50%. Анкара в ответ в несколько раз повысила ввозные тарифы на некоторые американские товары, что в Белом доме назвали «ошибкой» и «попыткой возмездия».

Кроме того, как писал сайт kp.ru, ранее США объявили о введении санкций против главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за ситуации с пастором Эндрю Брансоном, задержанным в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота.

Накануне американский министр финансов Стивен Мнучин объявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции в отношении Анкары, если священник в ближайшее время не окажется на свободе. А президент Дональд Трамп пригрозил «сэкономить» на Турции, если власти страны не выпустят из-под стражи пастора Брансона, которого он назвал «великим патриотом», которого Анкара «держит в заложниках».

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