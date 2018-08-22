В Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7.0

СЕГОДНЯ 05:50 2018-08-22T06:22:55+03:00

Жители Каракаса выбежали из своих домов, чтобы не оказаться под обломками [фото]

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В Венесуэле вечером 21 августа (в ночь на среду по московскому времени) произошло сильное землетрясение, которое ощущалось в столице страны Каракасе. Горожане выбежали из своих домов, чтобы не оказаться под обломками стен, а госслужащих организованно эвакуировали из зданий, передает агентство Reuters.

По данным геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 7.0. Их очаг залегал на глубине всего в 0,1 км, а эпицентр находился в 22 километрах к юго-западу от города Ирапа на побережье Атлантического океана. А по оценкам Венесуэльского фонда сейсмологических исследований, магнитуда землетрясения составила 6,3, очаг располагался очаг в 19 км от города Ягуарапаро в штате Сукре на севере страны.

Жители Каракаса опасаются возвращаться в свои дома и ночуют на улицеФото: REUTERS

После землетрясения в Каракасе заметно накренились пять верхних этажей недостроенного финансового центра Confinanzas – небоскреба высотой около 190 метров. В высотке, строительство которой остановилось еще в 1994 году, долго жили люди, и горожане называли это здание «вертикальными трущобами», но три года назад его расселили

О том, что верхние этажи небоскреба накренились примерно на 25 градусов, сообщил в своем Twitter венесуэльский министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль, проиллюстрировав сообщение фотографиями.

После сильного землетрясения в Каракасе заметно накренились пять верхних этажей недостроенного небоскребаФото: Twitter.com

Информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.

Как ранее писал сайт kp.ru, в августе сильные землетрясения произошли во многих уголках Земли. Так, на индонезийском острове Ломбок – дважды, с разницей в две недели. Жертвами первого землетрясения стали 476 человек, второго – как минимум 10.

Также подземные толчки разной силы в этом месяце сотрясали Турцию, Италию, Китай и Аляску.