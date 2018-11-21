Торговый представитель США: Китай не хочет менять позицию в спорах

СЕГОДНЯ 06:47 2018-11-21T07:03:18+03:00

Как утверждает Лайтхайзер, Пекин не только нее собирается уступать Вашингтону, но и продолжает свою «несправедливую» торговую политику

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Китай в вопросах разногласий с Соединенными Штатами не собирается менять свою «неправильную» позицию, даже больше: в последние месяцы власти КНР предприняли новые «необоснованные действия». Об этом говорится в докладе американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера.

В частности, торгпред США утверждает, что Китай «принципиально не изменил свою несправедливую, необоснованную и искажающую рынок практику». Кроме того, по словам Лайтхайзера, Пекин продолжает промышленный шпионаж, используя хакеров для хищения передовых американских технологий.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп сообщил, что Китай сделал Штатам предложение по урегулированию торговых споров. Правда, глава Белого дома считает, что пока предложенная Поднебесной сделка недостаточно выгодна для Америки.

Напомним, американо-китайское противостояние началось после того, как страны объявили о введении взаимных повышенных таможенных пошлин, однако потом всё зашло очень далеко. Штаты «наказали» Поднебесную санкциями за покупку российских Су-35 и С-400, полностью остановили поставки нефти в Китай, обвинили Пекин в попытках вмешательства в свои внутренние дела и выборы. В МИД КНР заявили, что это клевета на миролюбивую социалистическую страну.