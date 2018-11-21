2018-11-21T07:03:18+03:00
В мире

Торговый представитель США: Китай не хочет менять позицию в спорах

Как утверждает Лайтхайзер, Пекин не только нее собирается уступать Вашингтону, но и продолжает свою «несправедливую» торговую политику
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Торговый представитель США Роберт ЛайтхайзерТорговый представитель США Роберт ЛайтхайзерФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Китай в вопросах разногласий с Соединенными Штатами не собирается менять свою «неправильную» позицию, даже больше: в последние месяцы власти КНР предприняли новые «необоснованные действия». Об этом говорится в докладе американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера.

В частности, торгпред США утверждает, что Китай «принципиально не изменил свою несправедливую, необоснованную и искажающую рынок практику». Кроме того, по словам Лайтхайзера, Пекин продолжает промышленный шпионаж, используя хакеров для хищения передовых американских технологий.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп сообщил, что Китай сделал Штатам предложение по урегулированию торговых споров. Правда, глава Белого дома считает, что пока предложенная Поднебесной сделка недостаточно выгодна для Америки.

Напомним, американо-китайское противостояние началось после того, как страны объявили о введении взаимных повышенных таможенных пошлин, однако потом всё зашло очень далеко. Штаты «наказали» Поднебесную санкциями за покупку российских Су-35 и С-400, полностью остановили поставки нефти в Китай, обвинили Пекин в попытках вмешательства в свои внутренние дела и выборы. В МИД КНР заявили, что это клевета на миролюбивую социалистическую страну.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инфоцентр «Крымский мост» назвал сообщения о «проседании» сооружения мифом
В Норвегии футбольного арбитра обвинили в растлении 300 мальчишек
В ДТП на Мичуринском проспекте пострадали три человека
Южная Корея назвала главные условия для экономического развития КНДР
Спецслужбы США внедрили в «караван мигрантов» своих шпионов
Россия выступает за расширение информационных связей со странами Юго-Восточной Азии
СК опубликовал видео с места происшествия в аэропорту Шереметьево
Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину
ЦБ РФ: ряд китайских банков «расширительно интерпретирует» санкции в отношении России
Погода в Москве на 21 ноября 2018 года: в столице будет облачно и около нуля градусов
Эксперты назвали страны с наиболее высоким риском погибнуть от природных катастроф
Трамп заступился за дочь: не сравнивайте Иванку с Клинтон
Белый дом прокомментировал отмену указа Трампа окружным судом
Сенаторы требуют, чтобы Трамп выяснил, причастен ли саудовский принц к убийству Хашукджи
Чавушоглу после встречи с Помпео заявил, что Турция не откажется от покупки российских С-400
Собянин распорядился организовать фестиваль «Круг света» в 2019 – 2021 годах
Украина вновь заявила о «необходимости» лишить членов СБ ООН права вето
Польша отказалась подписывать пакт ООН о миграции
Черчесов назвал поражение России в Стокгольме заслуженным
Трамп: Отмена оружейных сделок США с Саудовской Аравией стала бы «подарком» для России и Китая
Появилось видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»
Россия проиграла 0:2 в решающей игре Лиги Наций команде Швеции в гостях
Помпео: США призывают избрать главой Интерпола представителя Южной Кореи
Представитель ВОЗ: Благодаря принятым мерам Россия за последние два года сохранила четыре тысячи жизней
Матч Швеция - Россия: наша команда проигрывает 0:1 после 1 тайма в поединке Лиге Наций
Обнародованы новые подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи
ВОЗ: детская смертность в ДТП приобретает масштабы эпидемии