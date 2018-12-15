2018-12-15T01:56:29+03:00
Звезды

Канье Уэст и Ким Кардашьян заявили, что рэпер Дрейк угрожает их семье

Звездные супруги всерьез опасаются за свою безопасность [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Канье Уэст и Ким КардашьянКанье Уэст и Ким КардашьянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Популярный американский рэпер Канье Уэст утверждает, что его канадский «коллега по цеху» рэпер Дрейк угрожает расправой ему самому и его семье. По словам Канье, в четверг Дрейк позвонил ему по телефону и всерьез пообещал нанести «физический вред», сообщает издание TMZ.

«Дрейк, никогда не угрожай моему мужу или нашей семье. Он продолжил путь, благодаря которому ты стал Дрейком», - вступилась за супруга Ким Кардашьян.

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Date night seeing Cher is always a good idea!
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Она добавила, что Канье Уэст – «самый лучший, самый гениальный человек из всех, кого я знаю».

После многочисленных твитов американский рэпер все же предложил канадцу мир: «Помни, бро, я люблю тебя, я никогда бы не сделал тебе больно намеренно».

«Я готов поговорить. Мы должны показать всем этим фанатам, что темнокожие мужчины способны на разговор, который не закончится для кого-то смертью или тюрьмой», - написал Канье.

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How Kanye be tweetin this ish?
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Сам Дрейк в соцсети ограничивался смайликами – смеющимися до слез рожицами.

По данным издания, причиной раздора между двумя известными рэперами стала композиция исполнителя Pusha T, в которой говорится о некой порнозвезде, родившей сына от Дрейка. Тот решил, что об этом проболтался Уэст.

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