Зеленский рассказал, когда Крым «вернется» в состав Украины

СЕГОДНЯ 03:22 2019-03-23T03:43:08+03:00

Шоумен при этом признал, что не знает, как можно вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах

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Претендующий на пост президента Украины шоумен и юморист Владимир Зеленский не представляет себе, как он мог бы вернуть Крым после победы на выборах, зато точно «знает», когда полуостров снова станет «украинским».

«Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России», - уверенно заявил он в интервью телеканалу ICTV.

При этом, комментируя обещание баллотирующегося на второй срок действующего президента страны Петра Порошенко «вернуть Крым без торгов и договоренностей сразу после выборов», Зеленский сказал, что не знает, как это можно сделать.

Как писал сайт kp.ru, бывший КВН-щик из Кривого Рога, сыгравший главу государства в сериале «Слуга народа», пока является лидером президентской гонки на Украине, за него готовы проголосовать 34% граждан Незалежной.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт»

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ИСТОЧНИК KP.RU