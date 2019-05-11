Анкара опровергла сообщения СМИ об отказе Турции от российских С-400

СЕГОДНЯ 01:39 2019-05-11T01:43:00+03:00

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Турция не отказывалась от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун. Таким образом, он опроверг сообщение немецкой газеты Bild о том, что Реджеп Тайип Эрдоган якобы решил отказаться от покупки ЗРК из-за санкций США, резкого ухудшения экономической ситуации в стране и падения курса лиры.

«Ваши источники ошибаются. Возьмите информацию у меня: закупка С-400 — это завершённая сделка», - написал представитель администрации Эрдогана на своей странице в Twitter.

Напомним, в конце 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам.

Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В частности, – отменой поставок истребителей F-35.

Кстати, недавно глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может заключить с Москвой еще одну сделку по поставкам ракетных систем С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU