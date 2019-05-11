2019-05-11T01:43:00+03:00
Политика

Анкара опровергла сообщения СМИ об отказе Турции от российских С-400

Представитель администрации турецкого президента заявил, что «закупка С-400 — это завершённая сделка»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что покупка российских ЗРК С-400 – вопрос решенныйПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что покупка российских ЗРК С-400 – вопрос решенныйФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Турция не отказывалась от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун. Таким образом, он опроверг сообщение немецкой газеты Bild о том, что Реджеп Тайип Эрдоган якобы решил отказаться от покупки ЗРК из-за санкций США, резкого ухудшения экономической ситуации в стране и падения курса лиры.

«Ваши источники ошибаются. Возьмите информацию у меня: закупка С-400 — это завершённая сделка», - написал представитель администрации Эрдогана на своей странице в Twitter.

Напомним, в конце 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам.

Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В частности, – отменой поставок истребителей F-35.

Кстати, недавно глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может заключить с Москвой еще одну сделку по поставкам ракетных систем С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США отказали в визах нескольким членам российской делегации
Трамп пообещал отменить пошлины на товары из Китая, если его устроит ход переговоров
Порошенко сообщил, что ответил на вопросы следователей Генпрокуратуры
В Крыму предлагают рассмотреть провокацию Украины в Керченском проливе на международном общественном трибунале
Умерла актриса Нелли Корниенко
Порошенко предложил Зеленскому встретиться до его инаугурации
В NASA подтвердили информацию о повышении концентрации спирта на МКС
Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах
Следователи вызвали Порошенко на допрос по делу о Евромайдане
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы
Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны торопиться заключать торговое соглашение с КНР
Пентагон выделит более 1,5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой
Истребители ВВС Индии перехватили самолет из Грузии
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии из-за попыток исказить ситуацию в Идлибе
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим имущество отеля туристом
Власти Венесуэлы открыли границу с Бразилией