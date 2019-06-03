2019-06-03T00:59:17+03:00
Политика

Глава британского МИД, в случае его избрания премьером, выдаст Ассанжа США

Джереми Хант считает, что основатель WikiLeaks совершил несколько серьезных преступлений
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми ХантМинистр иностранных дел Великобритании Джереми ХантФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что не откажет властям США в выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если станет премьер-министром Соединенного Королевства.

По мнению Ханта, австралийский журналист "совершил несколько очень серьезных преступлений".

"Помешал бы ли я Джулиану Ассанжу предстать перед правосудием? Нет, я бы не стал", - сказал министр в интервью телеканалу CBS.

Ранее сайт kp.ru писал, что Министерство юстиции Соединенных Штатов передумало выдвигать обвинения в отношении Ассанжа за его причастность к публикации ряда сверхсекретных данных Центрального разведывательного управления.

напомним, Джереми Хант является одним из кандидатов на пост председателя Консервативной партии и премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй, которая покинет пост уже 7 июня этого.

Сейчас на пост главы правительства претендуют 10 политиков. Среди них экс-глава британского МИД Борис Джoнсoн, министр по вопросам международного развития Рoри Стюaрт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Xэнкoк, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстeр Мaкви, экс-министр по вопросам Brexit Дoминик Paaб, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гoув, глава МВД Caджид Джaвид и экс-лидер палаты общин Aндрea Лидсoм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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